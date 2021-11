Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um criador de adesivos embutido está chegando ao navegador e à versão do aplicativo de desktop do WhatsApp .

Conforme relatado pelo The Verge , o WhatsApp Web e o WhatsApp através do navegador agora permitem que você transforme as imagens da sua biblioteca em adesivos que podem ser enviados dentro do aplicativo de mensagens.

Com a atualização, as imagens podem ser editadas com uma ferramenta de corte livre que pode facilmente remover fundos, bem como texto, emojis e outros adesivos do WhatsApp que podem ser sobrepostos antes de serem enviados aos contatos.

Para acessar o novo recurso, os usuários simplesmente precisam clicar no ícone de anexos, selecionar Adesivo e encontrar uma imagem que desejam enviar.

A introdução de adesivos nas versões web do WhatsApp é uma atualização notável, mas também é aquela que vimos chegar às versões iOS e Android do serviço de mensagens há algum tempo.

Sua adição nas variações do WhatsApp tanto para Web quanto para desktop será provavelmente mais útil, visto que a edição provavelmente será mais fácil com um mouse e uma tela maior, mas a maior conclusão aqui é como o serviço de propriedade do Facebook continua a trazer a experiência para mais estado uniforme para os usuários.

Já vimos muitos novos recursos serem testados e pousados no WhatsApp em 2021, incluindo Mensagens Desaparecidas , anexos Ver uma vez , sincronização de vários dispositivos , criptografia ponta a ponta para backups e - um que estava muito atrasado - transferências de bate-papo mais fáceis entre iOS e Android .

Empilhe recompensas e benefícios em todas as suas cartas existentes com este Curve Mastercard Por Pocket-lint International Promotion · 25 Novembro 2021

Um criador de adesivos embutido para Web e navegador pode não ser a maior atualização nesta lista, mas é uma introdução interessante que mostra o compromisso do WhatsApp com múltiplas plataformas - e isso só pode ser uma coisa boa.