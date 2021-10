Como ativar backups criptografados de ponta a ponta no WhatsApp

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp introduziu um novo recurso de segurança para usuários móveis: backups criptografados de ponta a ponta.

Backups criptografados de ponta a ponta estão disponíveis para as versões iOS e Android do aplicativo móvel WhatsApp, anunciou o Facebook. Lembre-se de que o WhatsApp há muito oferece criptografia de ponta a ponta para bate-papos e chamadas, mas agora a tecnologia está disponível para backups do iCloud e do Google Drive.

Os backups do WhatsApp são armazenados no iCloud ou Google Drive, onde a Apple ou o Google poderiam cumprir a lei, se exigido, para entregar seus backups. Mas, com a criptografia de ponta a ponta, seus backups em nuvem podem ser protegidos. Basicamente, os usuários do WhatsApp que optam são solicitados a salvar uma chave de criptografia de 64 dígitos ou criar uma senha vinculada à chave. É tudo muito técnico, mas, teoricamente, deve tornar quase impossível que outras pessoas acessem seus backups.

Lembre-se: você não poderá restaurar seu backup se perder seus bate-papos do WhatsApp e esquecer sua senha ou chave. O WhatsApp não pode redefinir sua senha ou restaurar o backup para você. Ela publicou um white paper para detalhar para os usuários como as criptografias de ponta a ponta funcionam - especificamente para backups em nuvem também.

Abra a versão mais recente do aplicativo móvel WhatsApp. Vá para as configurações. Toque em Bate-papos> Backup de bate-papo> Backup criptografado de ponta a ponta. Toque em Continuar e siga as instruções para criar uma senha ou chave. Toque em Concluído. Aguarde até que o WhatsApp prepare seu backup criptografado de ponta a ponta.

Pode ser necessário conectar a uma fonte de alimentação.

Confira a página de suporte do WhatsApp para backups criptografados de ponta a ponta.