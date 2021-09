Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp parece estar preparando dois novos recursos para chegar à plataforma, transcrição de mensagem de voz e criptografia ponta a ponta de backups em nuvem.

Os recursos ainda não estão no ar, mas sabemos que os backups em nuvem mais seguros virão para iOS e Android, enquanto a transcrição de mensagens de voz somente estará indo para iOS inicialmente.

Este último foi identificado pela primeira vez pela WABetaInfo , já que muitos desses próximos recursos do WhatsApp costumam ser, em uma versão de desenvolvedor do aplicativo iOS, com o recurso definido como opcional para aqueles que concedem acesso de reconhecimento de fala.

O relatório do outlet, curiosamente, aponta que os dados de voz não serão compartilhados com o Facebook - dono do WhatsApp - e serão todos gerenciados pela Apple. Se uma mensagem for transcrita, no entanto, ela ainda será salva localmente no banco de dados do WhatsApp, caso você precise acessá-la posteriormente.

Espera-se que o recurso também ajude a Apple a melhorar sua tecnologia de reconhecimento de voz, mas, por enquanto, não está claro quando - ou mesmo se - a transcrição de voz chegará ao Android.

Com relação à criptografia ponta a ponta para backups em nuvem, a situação é um pouco mais desenvolvida, com o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, confirmando na semana passada que o WhatsApp será o "primeiro serviço global de mensagens nesta escala a oferecer criptografia ponta a ponta mensagens e backups "para os usuários.

Assim como a transcrição de mensagens de voz, isso é exatamente o que diz na lata e deve permitir aos usuários de qualquer sistema operacional a capacidade de criptografar os backups armazenados no Google Drive ou iCloud.