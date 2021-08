O WhatsApp finalmente chegará em breve ao iPad

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp, o aplicativo de mensagens mais popular em todo o mundo, está finalmente recebendo o tão esperado suporte nativo do iPad, de acordo com WABetaInfo - um site dedicado exclusivamente a analisar os recursos mais recentes dos lançamentos beta do WhatsApp.

A empresa de propriedade do Facebook está testando atualmente o suporte a vários dispositivos 2.0 na versão beta mais recente dos aplicativos e, agora, pela primeira vez, o iPad está disponível como um dispositivo vinculável.

NOTÍCIAS: O WhatsApp finalmente está funcionando em vários dispositivos 2.0 e você pode usar o iPad como novo dispositivo vinculado ️

Os tablets Android também estão planejados para oferecer suporte a vários dispositivos no WhatsApp para Android!



Ele está em desenvolvimento e será lançado em uma atualização futura. Siga-me para descobrir mais pic.twitter.com/rND4xQfBDj - WABetaInfo (@WABetaInfo) 20 de agosto de 2021

Isso confirma oficialmente que o WhatsApp vai estrear no iPad em um futuro próximo.

Em junho, Mark Zuckerberg e outros membros da equipe do Facebook entraram em contato pessoalmente com o fundador da WABetaInfo para discutir os próximos recursos e outros planos do aplicativo, incluindo Snapchat como mensagens e imagens de ver uma vez e desaparecer, e desaparecendo convos completamente.

Todas essas novidades são em nome de maior privacidade e segurança na comunicação por meio do aplicativo, como Zuckerberg orgulhosamente alardeava ao falar com o fundador do site. As capturas de tela são cortesia da WABetaInfo.

Em junho, quando questionado sobre o suporte de vários dispositivos para WhatsApp em um cenário em que seu dispositivo principal não tem conexão com a Internet ou bateria, o CEO do Facebook disse:

Sim. Tem sido um grande desafio técnico obter todos

suas mensagens e conteúdo sejam sincronizados corretamente

em todos os dispositivos, mesmo quando a bateria do seu telefone

morre, mas nós resolvemos isso e estamos procurando

ansioso para lançá-lo em breve!

Embora uma data de lançamento não tenha sido definida, parece justo assumir que o suporte total para iPad deve ser lançado no início do próximo ano, o mais tardar.