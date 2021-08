Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp parece estar testando uma extensão de seu recurso de desaparecimento de mensagens , com itens enviados em bate-papos individuais potencialmente na fila para uma opção de expirar após 90 dias.

O recurso foi descoberto pela primeira vez por WABetaInfo na atualização beta 2.21.17.16, que mostra como o aplicativo de mensagens está considerando dar aos usuários mais prazos para a auto-exclusão de mensagens.

Atualmente, o recurso de desaparecimento de mensagens do aplicativo só permite que os usuários excluam mensagens após sete dias. Mais recentemente, ele também testou mensagens de 24 horas e agora isso foi adicionado com esta opção de três meses.

Esses dois prazos alternativos ainda não estão vivos, é claro, mas está claro que o WhatsApp está ansioso para desenvolver o recurso ainda mais. E se eles forem implementados em breve para os usuários, como parece provável, também imaginaríamos que a opção de uma semana permanecerá, dando aos usuários um total de três opções.

Isso também seria adicionado ao lançamento recente de ver uma vez fotos e vídeos , que desaparecem depois de serem abertos pelo destinatário. Tal como acontece com a exclusão de mensagens de texto, esse recurso é muito útil para ocasiões em que você deseja enviar uma foto de uma senha, por exemplo, que não deseja ser salva ou compartilhada.

Mesmo que esses recursos potenciais representem um passo encorajador para um dos clientes de mensagens mais populares do mundo, no entanto, é importante lembrar que ainda está muito atrás de empresas como Telegram e Signal no que diz respeito a recursos para bate-papos confidenciais.

E, como dizemos, não há como dizer quando - ou mesmo se - o WhatsApp decidirá implantar esse recurso totalmente para usuários iOS e Android. Avisaremos você se este evoluir ainda mais.