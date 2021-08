Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É 2021 e, no entanto, a transferência do seu histórico de bate-papo no WhatsApp ao trocar de plataforma tem sido quase impossível de fazer, pelo menos até agora.

Hoje, durante o evento Galaxy Unpacked da Samsung , a plataforma de chat cruzado de propriedade do Facebook anunciou que finalmente está permitindo que os usuários que alternam entre o Android e o iOS tragam suas mensagens e anexos junto com eles.

A empresa revelou que a tarefa é um pouco mais complexa do que pode parecer superficialmente, alegando que teve problemas ao transferir logs de conversas usando métodos de criptografia de ponta a ponta. Obviamente, no entanto, a empresa superou essas dificuldades e o recurso deve fazer sua estreia global em breve.

Em última análise, o WhatsApp diz que o recurso estará inicialmente disponível apenas nas "próximas semanas" para usuários de dispositivos Samsung que trocam de um iPhone, embora, é claro, em um futuro próximo, todos os modelos Android devam ser suportados.

O WhatsApp diz que os usuários podem esperar ser capazes de transferir seus logs de bate-papo inteiros, fotos, vídeos e memos de voz, que devem cobrir praticamente tudo que você pode enviar pelo aplicativo.

