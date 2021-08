Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp revelou recentemente que permite que os usuários enviem fotos e vídeos que desaparecem . Agora, está lançando o recurso para todos.

Qualquer usuário do aplicativo de mensagens do Facebook pode compartilhar uma foto ou vídeo, mas se selecionar o novo modo “visualizar uma vez” antes de enviar, o WhatsApp limitará o destinatário a uma única visualização antes que a mídia desapareça para sempre. Para você (o remetente), a mídia aparecerá como aberta após ter sido visualizada uma vez. Esse recurso é útil se você estiver, por exemplo, enviando uma foto de uma senha ou um vídeo confidencial que não deseja que seja salvo e compartilhado com outras pessoas.

O fato é que o destinatário sempre pode fazer uma captura de tela, então tenha isso em mente.

Para enviar uma foto ou vídeo do WhatsApp que desaparece após uma única visualização, siga estas etapas rápidas e fáceis:

Abra um bate-papo individual ou em grupo. Toque no botão Anexar. Em seguida, toque em: Câmera para tirar uma foto com sua câmera.

Galeria para selecionar uma foto ou vídeo existente em seu telefone. Adicione sua legenda ou filtros, conforme desejado. Toque no botão “1” à esquerda do botão enviar. Toque em Enviar.

Nota: Você deve selecionar o botão "1" toda vez que quiser enviar uma foto ou vídeo "ver uma vez".

Depois de enviar uma foto ou vídeo do tipo "ver uma vez", você não poderá mais vê-lo. Também não será salvo nas fotos ou na galeria do destinatário. Na verdade, ninguém pode encaminhar, salvar, marcar com estrela ou compartilhar fotos ou vídeos enviados / recebidos com "visualizar uma vez" habilitado. E se você não abri-lo em até 14 dias após o envio, ele expirará do chat. Dito isso, a mídia "ver uma vez" pode ser restaurada do backup - mas apenas se a mensagem não for aberta no momento do backup.

Você pode descobrir mais sobre "ver uma vez" nesta página de perguntas frequentes do WhatsApp.