O WhatsApp testa a sincronização entre vários dispositivos sem um telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp está supostamente se preparando para lançar um teste que permite que os usuários se conectem ao seu serviço de mensagens a partir de vários dispositivos, sem exigir que eles estejam presos a um telefone, em uma grande mudança em como normalmente funciona.

Há rumores sobre o recurso há algum tempo, mas aparentemente está prestes a entrar em testes públicos pela primeira vez, sinalizando o quão perto está de finalmente ser lançado.

O teste permitirá que os usuários se inscrevam para registrar até quatro dispositivos que não sejam de telefone em sua conta do WhatsApp, para poder enviar mensagens nesses dispositivos, independentemente de onde o telefone esteja. Aparentemente, também funcionará com chamadas de voz e vídeo, garantindo que você não perca a funcionalidade.

Isso significará o fim do problema de um telefone com bateria descarregada, destruindo sua capacidade de usar o WhatsApp em seu laptop, por exemplo, por isso deve ser muito útil se ele for amplamente liberado.

Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal Por Pocket-lint International Promotion · 15 Julho 2021

Neste estágio, porém, ainda está sendo testado, então não há notícias sobre uma data de lançamento estimada ou lançamento. Ainda assim, o projeto certamente parece estar progredindo em um ritmo constante, então esperamos que não demore muito para que a atualização esteja disponível para todos usarem.