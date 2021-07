Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Alguns usuários selecionados do WhatsApp estão testando um novo recurso por meio do qual os anexos desaparecem após uma única visualização.

Ele permite que os membros do bate-papo enviem uma foto ou vídeo que será excluído após ser assistido ou visualizado - ideal para uso comercial que precisa permanecer confidencial, por exemplo.

O recurso foi lançado para testadores beta do WhatsApp no Android, com planos de expandi-lo para o lançamento público do aplicativo, se for bem-sucedido.

WABetaInfo relata que o novo recurso atualmente tem algumas desvantagens. Por exemplo, um destinatário pode capturar a tela de seu telefone para manter a imagem além da exclusão automática.

Além disso, se você tiver os recibos de leitura desativados, o remetente ainda poderá ver se você visualizou uma foto ou um vídeo. E os contatos bloqueados ainda podem ver anexos de uso único se fizerem parte de um grupo comum.

No lado positivo, você pode enviar uma imagem ou clipe Ver uma vez para um grupo inteiro, não apenas para indivíduos.

Ainda não há informações sobre quando esse novo recurso pode ser implementado universalmente - e para iOS ou desktop - mas parece útil para quando isso acontecer.

