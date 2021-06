Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp lançou oficialmente o Fast Playback em junho de 2021. O recurso - que foi divulgado pela primeira vez em março de 2021 - permite que os usuários acelerem a reprodução de mensagens de voz, consequentemente reduzindo o tempo para ouvi-las.

Mensagens de voz são ótimas. Eles permitem que os usuários enviem mais informações sem ter que digitar tudo em uma mensagem. Eles também são um pouco mais pessoais do que uma mensagem escrita e ajudam a obter o contexto certo, alguns dos quais podem ser perdidos em uma mensagem.

O problema com eles, entretanto, é que podem demorar muito para ouvir se você tiver um amigo particularmente falador. A reprodução rápida ajuda nisso. Existem três configurações disponíveis - 1x, 1,5x e 2x - nenhuma delas altera o tom da voz da pessoa.

Veja como usar a reprodução rápida no WhatsApp.

Para agilizar as mensagens de voz no WhatsApp , siga as etapas abaixo:

Abra o WhatsApp Toque no ícone de reprodução da mensagem de voz que deseja acelerar Toque no 1x na mensagem de voz para alterá-lo para 1,5x - o ícone 1x aparecerá quando você pressionar o play Toque no ícone 1.5x para alterá-lo para 2x Toque no ícone 2x para alterá-lo de volta para a velocidade 1x padrão É isso. Simples.

O recurso WhatsApp Fast Playback está disponível nos aplicativos WhatsApp iOS e Android, bem como no WhatsApp Desktop e WhatsApp web . Para obtê-lo, verifique se você está executando a versão mais recente do WhatsApp.

Você precisa ter certeza de que está executando a versão 2.21.101 ou posterior. Abra a App Store no iOS ou Google Play Store no Android, pesquise WhatsApp e certifique-se de que está na versão mais recente.

Escrito por Britta O'Boyle.