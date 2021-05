O WhatsApp está trabalhando em uma mudança em suas mensagens que estão desaparecendo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp silenciosamente teve uma configuração de mensagem de desaparecimento por um tempo agora, mas parece que vai ficar um pouco mais fácil de acessar graças a uma mudança futura.

A configuração foi enterrada há muito tempo em bate-papos individuais, permitindo que você a ativasse para que as mensagens fossem excluídas após um determinado período, mas não havia como fazer essa alteração universalmente em todos os seus bate-papos.

Isso aparentemente vai mudar, de acordo com um relatório da WABetaInfo , que revelou detalhes do novo sistema. Isso adicionará uma alternância à página de configurações principal do aplicativo WhatsApp no iOS e no Android.

Essa alternância permitirá que você aplique a função de desaparecimento a todos os seus bate-papos atuais, mas também a aplicará automaticamente a todos os novos bate-papos que você iniciar, para que você não precise ficar se lembrando de procurar a configuração. Pode ser uma pequena mudança, mas é uma mudança bem-vinda que tornará mais fácil de gerenciar as coisas.

Não há informações sobre quando exatamente a mudança deve ocorrer, ou mesmo a confirmação oficial de que ela realmente está acontecendo, mas anteciparíamos que não está muito longe de ir ao ar.

Escrito por Max Freeman-Mills.