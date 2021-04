Atualização dos termos e condições do WhatsApp: o que você precisa fazer e por quê

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp, de propriedade do Facebook, está pedindo a seus usuários que assinem um novo acordo de termos e condições. Aqui está o que está acontecendo e por quê.

Sim, em janeiro de 2021 o WhatsApp lançou uma nova política de privacidade na qual uma tela inicial do aplicativo tentava fazer com que você se inscrevesse.

Alguns usuários viram como o Facebook tentando obter mais informações pessoais das pessoas e um grande número de pessoas se aglomeraram em aplicativos de bate-papo rivais como o Telegram e o Signal - embora isso não signifique necessariamente que eles pararam de usar o WhatsApp, é claro. O WhatsApp teve que voltar atrás na atualização e disse que daria mais tempo . Observe que ele não disse que o problema desapareceria.

O WhatsApp agora está pedindo aos usuários que concordem com os termos e condições de uma forma mais sutil, usando um banner no topo da sua lista de bate-papos. Se você clicar em x para fechá-lo, ele reaparecerá após um tempo.

Ao contrário da opinião popular, todos os bate -papos do WhatsApp são criptografados de ponta a ponta e não podem ser acessados pelo Facebook.

O WhatsApp diz que "a atualização inclui novas opções que as pessoas terão para enviar mensagens para uma empresa no WhatsApp e fornece mais transparência sobre como coletamos e usamos os dados. O WhatsApp enfatiza que esses novos recursos são" totalmente opcionais ".

"Embora nem todo mundo compre com uma empresa no WhatsApp hoje, achamos que mais pessoas escolherão fazê-lo no futuro e é importante que as pessoas estejam cientes desses serviços. Esta atualização não expande nossa capacidade de compartilhar dados com o Facebook."

"Não mantemos registros de quem está trocando mensagens ou ligando. Também não podemos ver sua localização compartilhada e não compartilhamos seus contatos com o Facebook."

No entanto, o WhatsApp acrescentou que os recursos de negócios fazem parte de como o aplicativo pode ser fornecido gratuitamente. Em outras palavras, as empresas são cobradas por esses recursos. "Alguns recursos de compras envolvem o Facebook para que as empresas possam gerenciar seu inventário em aplicativos. Exibimos mais informações diretamente no WhatsApp para que as pessoas possam escolher se desejam se envolver com as empresas ou não."

O Facebook obtém "alguns dados limitados" do WhatsApp - o número de telefone que você adiciona ao fazer login e detalhes sobre o seu dispositivo móvel, por exemplo. Muitos aplicativos têm acesso a essas informações.

“Entendemos que algumas pessoas podem verificar outros aplicativos para ver o que eles têm a oferecer”, diz a empresa. "Nós vimos alguns de nossos concorrentes tentarem escapar alegando que não podem ver as mensagens das pessoas - se um aplicativo não oferece criptografia de ponta a ponta por padrão, isso significa que eles podem ler suas mensagens." É claro que o Telegram está em destaque aqui, já que não oferece criptografia ponta a ponta padrão, embora haja uma opção para isso. O sinal é mais seguro e usa criptografia, no entanto,

Em uma palavra, sim. Há um prazo de 15 de maio, embora você possa aceitar a qualquer momento depois disso. Sua conta não será excluída se você não concordar com os novos termos, mas o WhatsApp disser "você não terá todas as funcionalidades do WhatsApp até aceitar. Por um curto período, você poderá receber chamadas e notificações, mas não será capaz de ler ou enviar mensagens do aplicativo. " Ai.

Se você quiser sair, pode exportar seus chats antes do prazo.

Aqui estão as perguntas frequentes completas do WhatsApp sobre a atualização, se você quiser mais informações.

Escrito por Dan Grabham.