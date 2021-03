Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp está testando a capacidade dos usuários de selecionar diferentes velocidades de reprodução para mensagens de voz, de acordo com uma nova atualização em seu programa Beta TestFlight.

O recurso foi encontrado no WhatsApp versão 2.21.60.11 por WABetaInfo ( via 9to5Mac ) para usuários iOS, embora também tenha sido encontrado anteriormente para Android e, embora ainda não esteja pronto para o público, o site tem imagens tweetadas de qual é o recurso vai parecer.

De acordo com a WABetaInfo , os usuários serão capazes de ouvir uma mensagem de voz em velocidade normal - como você pode agora - e também aumentar a velocidade em 1,5x e 2,0x.

Ontem @WABetaInfo anunciou que @WhatsApp estava trabalhando em 3 velocidades diferentes de reprodução de mensagens de voz, no WhatsApp para Android.

Hoje, as mesmas capturas de tela são tiradas do WhatsApp para iOS.

O recurso está em desenvolvimento.



Mais detalhes: https://t.co/jvq4kF2mzF pic.twitter.com/iyWnkCg3Ot