Como fazer uma chamada de voz ou vídeo na área de trabalho do WhatsApp

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp oferece há muito tempo chamadas de voz e vídeo por meio de seus aplicativos para iPhone e Android, mas o recurso agora também está disponível em seu aplicativo para desktop.

Fazer uma chamada de voz ou vídeo usando o aplicativo de desktop do WhatsApp funciona na orientação retrato e paisagem e aparece em uma janela autônoma redimensionável no seu computador para que você tenha a liberdade de movê-la. Ele também está definido para estar sempre no topo.

Atualmente, o recurso está disponível apenas para chamadas um-para-um, mas o WhatsApp disse que tem planos de incluir chamadas de voz e vídeo em grupo no futuro. Todas as chamadas de voz e vídeo no WhatsApp são criptografadas de ponta a ponta.

Veja como fazer uma chamada de voz ou vídeo usando a área de trabalho do WhatsApp e o que você precisa.

Para fazer ou receber uma chamada de voz ou vídeo usando a área de trabalho do WhatsApp, você precisará do seguinte:

A versão mais recente do aplicativo WhatsApp para desktop (disponível para Windows PC e Mac)

Um dispositivo de saída de áudio e microfone

Uma câmera para videochamadas

Uma conexão ativa com a Internet no telefone e no computador. Seu telefone precisa estar online para estabelecer a chamada, mas ela não passará pelo seu telefone.

Conceda permissão ao desktop do WhatsApp para acessar o microfone e a câmera do seu computador.

É importante notar que a chamada do WhatsApp Desktop só é compatível com MacOS 10.13 e mais recente, e Windows 10 64-bit versão 1903 e mais recente.

Siga estas etapas super fáceis para fazer uma chamada de voz usando a área de trabalho do WhatsApp.

Abra o aplicativo WhatsApp para desktop em seu computador Leia o código QR usando seu telefone (abra o WhatsApp em seu telefone> toque em Configurações> WhatsApp Web / Desktop) Abra o bate-papo individual com a pessoa para quem deseja fazer uma chamada Clique no ícone de chamada de voz Toque em Encerrar chamada quando terminar

Você pode ativar ou desativar o som do seu microfone clicando no ícone do microfone durante a chamada. Também é possível passar de uma chamada de voz para uma chamada de vídeo durante a chamada - mais sobre isso a seguir.

Para fazer uma videochamada usando a área de trabalho do WhatsApp, siga as etapas simples abaixo:

Abra o aplicativo WhatsApp para desktop em seu computador Leia o código QR usando seu telefone (abra o WhatsApp em seu telefone> toque em Configurações> WhatsApp Web / Desktop) Abra o bate-papo individual com a pessoa para quem deseja fazer uma videochamada Toque no ícone de videochamada Toque em Encerrar chamada quando terminar

Assim como na chamada de voz, você pode ativar ou desativar o som do microfone clicando no ícone do microfone durante a chamada. Você também pode desligar a câmera tocando no ícone da câmera durante a chamada.

Durante uma chamada de voz com um contato, você pode pedir para mudar para uma chamada de vídeo, como faria com o FaceTime da Apple, por exemplo.

Para alternar entre uma chamada de voz e uma chamada de vídeo usando a área de trabalho do WhatsApp, siga as etapas abaixo:

Siga as etapas acima para iniciar uma chamada de voz com um contato Durante a chamada, passe o mouse sobre o ícone da câmera Clique no ícone da câmera O contato com o qual você está falando terá a opção de selecionar OK ou Alternar para alterar a chamada para vídeo ou Cancelar para recusar Se eles selecionarem OK ou Mudar, a chamada de voz mudará para vídeo

Atender uma chamada de voz ou vídeo no desktop do WhatsApp é muito simples.

Três opções aparecerão quando alguém fizer uma chamada de voz ou de vídeo para você e você tiver o WhatsApp Desktop ativado e conectado ao seu telefone.

Aceitar aceitará a chamada. Recusar irá recusar a chamada e Ignorar ou "x" irá ignorar a chamada.

Escrito por Britta O'Boyle.