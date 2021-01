Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os aplicativos de desktop e web do WhatsApp em breve exigirão informações biométricas de usuários que desejam vincular suas contas, adicionando uma nova camada de segurança à plataforma.

A atualização chega no momento em que o gigante das mensagens de propriedade do Facebook tenta reduzir as chances de alguém entrar sorrateiramente em sua conta sem o seu conhecimento. Portanto, desde que seu telefone tenha a identificação facial e o desbloqueio por impressão digital configurados e ativados, o aplicativo agora solicitará que você passe por um processo de confirmação ao vincular uma conta ao WhatsApp Web ou à versão do navegador.

O método de código QR atual ainda permanecerá, mas os usuários só terão que passar por essa camada depois que as informações biométricas forem enviadas e confirmadas. O novo recurso de segurança, portanto, é habilitado por padrão, e a única maneira que parece que você pode cancelar é desligar o desbloqueio de rosto e impressão digital em seu dispositivo completamente. No entanto, se você precisa fornecer algo mais, como um código PIN, ainda não está claro.

Então, o que acontece com suas informações biométricas quando você as envia para vincular sua conta - tendo em mente que a política de privacidade do WhatsApp recentemente permitiu que ele compartilhasse mais informações com o Facebook?

O WhatsApp informa que não terá acesso a essas informações, pois fará a verificação de segurança por meio do sistema operacional do seu telefone. Portanto, pelo menos superficialmente, a mudança parece ser positiva.

Espera-se que a atualização seja lançada nas próximas semanas para dispositivos iOS e Android.

Escrito por Conor Allison.