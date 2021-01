Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Uma versão beta do WhatsApp para Android indica que um novo recurso, chamado Ler mais tarde, provavelmente está a caminho para todos os usuários.

Ler mais tarde substituirá o recurso de bate-papo arquivado existente, mas inclui algumas melhorias adicionais. O nome pode lembrá-lo de serviços de favoritos como o Pocket, mas na verdade não permite que você salve links para ler mais tarde. Em vez disso, permite que você armazene as conversas para que não se distraia ou se aborreça com as notificações. Qualquer mensagem nova do chat chega silenciosamente para não incomodá-lo.

Você não será notificado sobre novas mensagens de nenhum bate-papo salvo em Ler mais tarde - seja um bate-papo individual ou um bate-papo em grupo. E você pode acessar facilmente seus bate-papos em Ler mais tarde sempre que quiser, pois haverá um atalho visível no topo da lista de bate-papos.

A WABetaInfo identificou o novo recurso Ler mais tarde na versão beta do WhatsApp para o Android 2.21.2.2.

Imagine que você está em um monte de bate-papos em grandes grupos planejando um evento e não dá a mínima para cada atualização pequena e tediosa. Mas, ao mesmo tempo, você não quer sair do bate-papo para sempre e pode ainda querer ler ocasionalmente o que foi dito mais tarde para se atualizar.

É aí que o recurso Ler mais tarde do WhatApp pode ser útil. É uma experiência de nicho, mas certamente uma com a qual todos podemos nos relacionar no mundo de hoje. Parece que você também pode acessar as configurações Ler mais tarde para mover as mensagens de volta para a lista de bate-papos principal, se desejar.

Você pode se tornar um testador beta do WhatsApp agora para testar os próximos recursos, simplesmente inscrevendo-se no programa de teste através do Google Play.

