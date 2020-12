Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp está lançando um novo recurso de carrinho de compras que permite aos usuários pedir vários itens de empresas que usam o serviço com apenas uma mensagem simples.

Trabalhando junto com o recurso de catálogo atual do aplicativo de mensagens, agora você pode adicionar mais de uma coisa à sua cesta virtual usando carrinhos e enviar o pedido em uma única mensagem. Isso significa que o sistema atual de solicitar itens individualmente por meio de um fluxo de mensagens foi extremamente simplificado, com o recurso sendo implementado globalmente a partir de hoje.

A mudança visa essencialmente facilitar a vida de empresas que vendem a granel, como restaurantes e lojas de roupas. A empresa também indicou que o Carts deve tornar mais simples para as empresas manter um registro de pedidos e gerenciar solicitações também.

Agora, é claro, comprar não é normalmente o que pensamos quando pensamos no cliente de mensagens de propriedade do Facebook, mas está rapidamente se tornando um fluxo sólido para as pequenas empresas explorarem. Em outubro, o WhatsApp indicava que 175 milhões de pessoas usaram o serviço de catálogo para enviar mensagens para uma conta comercial, e o próprio aplicativo WhatsApp Business tinha mais de 50 milhões de usuários em julho.

Continuar adicionando novos recursos ao WhatsApp Business é uma mudança natural para a empresa. Por ser de uso gratuito e não exibir anúncios, não há uma maneira óbvia de gerar receita com sua enorme base de usuários em todo o mundo. O aplicativo Instagram, de propriedade do Facebook, deu seus próprios passos no comércio dentro do aplicativo nos últimos anos e, embora os dois aplicativos sejam diferentes, esperamos que o WhatsApp continue nesse caminho para obter algum lucro.

Escrito por Conor Allison.