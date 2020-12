Como definir um papel de parede personalizado para diferentes chats do WhatsApp

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Desde que o WhatsApp existe, há pessoas clamando pela capacidade de dar um passo adiante ao personalizar sua experiência. Embora o aplicativo de mensagens há muito permita que você altere o plano de fundo que aparece atrás de suas mensagens, esse sempre foi um único papel de parede para todos os seus bate-papos.

Agora isso finalmente mudou - o WhatsApp está lançando uma atualização que permite definir um papel de parede personalizado para cada um de seus bate-papos, junto com um monte de outros papéis de parede para escolher, bem como suas próprias imagens.

Se você baixou a versão mais recente do aplicativo, em breve poderá seguir as etapas abaixo para dar a cada um de seus bate-papos um sabor mais distinto. Também incluímos detalhes sobre como definir um papel de parede diferente para quando o telefone estiver no modo escuro.

No Android:

Na parte superior do bate-papo escolhido, selecione o menu “...”

Selecione papel de parede

Siga o fluxo e selecione sua escolha de papel de parede

No iOS:

Na parte superior de um bate-papo, selecione o nome do grupo

No menu Informações do grupo (ou Informações do bate-papo), toque em Papel de parede e som

Selecione o papel de parede escolhido

No Android:

Ative o modo escuro nas configurações do dispositivo (se Android 10 ou superior) ou em Configurações do WhatsApp> Bate-papos> Tema (se Android 9 ou inferior).

Em seguida, siga as etapas acima para alterar seu papel de parede

As duas opções devem ser salvas para seus respectivos modos

No iOS:

Ative o modo escuro nas configurações do seu dispositivo

Altere seu papel de parede usando as etapas acima

Novamente, suas escolhas para o modo claro e escuro devem ser salvas

Escrito por Max Freeman-Mills.