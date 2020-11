WhatsApp lança botão de compras para empresas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp lançou um botão de compras para facilitar a visualização do catálogo de produtos e serviços de uma empresa.

No passado, para ver quais produtos ou serviços uma empresa oferecia ao enviar mensagens para uma conta comercial do WhatsApp , o usuário precisava clicar no perfil da empresa para ver se um catálogo estava disponível.

Com o botão de compras, você saberá imediatamente se existe um catálogo e poderá navegar pelos produtos e serviços dentro dele e iniciar uma conversa sobre um item com um único toque.

O botão de compras se parece com um ícone de frente de loja e fica na parte superior do chat - ao lado do nome da empresa - substituindo o ícone de chamada de voz. Para encontrar o ícone de chamada de voz, você precisa tocar no botão de chamada próximo a ele e selecionar chamada de voz ou vídeo.

O WhatsApp também divulgou um vídeo mostrando quais outros recursos virão para as compras por meio do serviço de mensagens no futuro. Com base no vídeo de 90 segundos, você eventualmente poderá adicionar um item ao seu carrinho e fazer um pedido pelo WhatsApp, ao mesmo tempo que obtém respostas rápidas às perguntas.

O botão de compras será lançado a partir de 10 de novembro em todo o mundo para contas do WhatsApp Business. Para que as contas do WhatsApp Business disponibilizem o botão aos clientes, é necessário ter uma conta cadastrada no aplicativo WhatsApp Business e ter configurado um catálogo.

Se você atender a esses requisitos, o botão de compra aparecerá automaticamente para seus clientes em seus bate-papos com você.

Escrito por Britta O'Boyle.