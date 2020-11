O WhatsApp agora torna mais fácil excluir fotos e vídeos que obstruem seu telefone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de mensagens do Facebook, WhatsApp, redesenhou a forma como permite que você gerencie o armazenamento do seu dispositivo - para que agora você possa excluir com mais facilidade o que está obstruindo o seu telefone.

Claro, você sempre pode impedir que o WhatsApp encha seu telefone, não salvando conteúdo ou optando por impedir que certos grupos salvem imagens e outros bits e partes em suas configurações para cada grupo.

A nova ferramenta de gerenciamento de armazenamento está em Configurações> Armazenamento e dados> Gerenciar armazenamento. Aqui você pode identificar, revisar e excluir em massa o conteúdo que provavelmente não deseja mais. Exclua arquivos ou mídias maiores que tenham sido encaminhados várias vezes (como memes e GIFs). Os arquivos podem ser classificados em ordem e você também pode visualizá-los antes de excluí-los.

O WhatsApp tem lançado um monte de recursos nos últimos meses, incluindo modo escuro, adesivos animados e códigos QR, além de recursos de vendas e compras para empresas. Isso segue os esforços que o Facebook tem feito para oferecer às empresas mais maneiras de alcançar os consumidores que vimos em outros produtos - nomeadamente no Facebook Messenger e no Instagram.

Se você está procurando outras dicas e truques para usar o WhatsApp com mais eficácia, consulte nosso guia com as principais dicas e truques do WhatsApp que você talvez não conheça .

Escrito por Dan Grabham.