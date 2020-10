O Whatsapp Web pode receber chamadas de voz e vídeo em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp pode estar entrando no movimento das videochamadas. Uma próxima atualização parece revelar que o aplicativo em breve oferecerá suporte a chamadas de vídeo e voz na web e na versão cliente de desktop .

Claro, você já consegue fazer os dois tipos de chamadas no aplicativo móvel há muito tempo, mas em breve também poderá fazer chamadas na versão para desktop.

De acordo com a WABetaInfo , uma versão futura do WhatsApp provavelmente oferecerá suporte para isso e poderá aparecer nas próximas semanas. Esta atualização inclui uma revisão da interface do usuário com novos botões para chamadas de vídeo e chamadas de voz ao lado do botão de pesquisa atual em chats individuais.

O código parece mostrar que quando você receber uma chamada via WhatsApp web, você verá um pop-up com a capacidade de aceitar ou recusar a chamada, bem como uma janela que mostra o status da chamada se você atendê-la.

Houve algumas sugestões de que o WhatsApp também está trabalhando na capacidade de ter bate-papos com vídeo em grupo dessa forma. Embora isso não seja confirmado neste momento, não seria muito surpreendente, considerando o aumento de chamadas em grupo e videoconferência neste ano.

Não há notícias de quando essa atualização será lançada, então é um jogo de espera por enquanto, mas deve tornar o WhatsApp ainda mais utilizável. Especialmente com a promessa de suporte a vários dispositivos também.

Escrito por Adrian Willings.