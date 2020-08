WhatsApp está adicionando um recurso para verificar fatos compartilhados

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp está facilitando a verificação de mensagens que foram encaminhadas por outros usuários, a fim de impedir a disseminação de informações erradas.

O Facebook está testando um novo sistema que permitirá aos usuários verificar a validade das mensagens simplesmente clicando no botão da lupa ao lado da mensagem no chat. Isso pesquisará por meio de um navegador, permitindo que você pesquise as informações em sites de verificação de fatos na web.

A disseminação de notícias falsas tem sido um grande problema para o Facebook e outros, nos últimos tempos, e esta atualização mais recente foi criada para combater isso.

O difícil é que o serviço de mensagens do WhatsApp usa criptografia de ponta a ponta, projetada para impedir que outras pessoas vejam qual é o conteúdo das mensagens quando elas são compartilhadas no aplicativo. Isso significa que não há como o WhatsApp verificar automaticamente a precisão das mensagens enviadas para você, pois ele não pode simplesmente digitalizar ou ler suas comunicações para verificá-las.

Oferecer uma opção manual para que os usuários se verifiquem é a solução lógica. Diz-se que a opção de pesquisar aparece quando as mensagens são encaminhadas por cinco ou mais pessoas.

Em abril, o Whatsapp introduziu limites para reduzir a disseminação desse tipo de mensagem. As chamadas "mensagens encaminhadas com frequência" só podiam ser encaminhadas para um bate-papo de cada vez e essa mudança levou a uma redução de 70% no spread. Espera-se que esta nova funcionalidade de pesquisa ajude mais.

A nova funcionalidade de pesquisa está sendo lançada no Brasil, Itália, Irlanda, México, Espanha, Reino Unido e EUA atualmente.

Escrito por Adrian Willings.