WhatsApp introduz adesivos animados e códigos QR

O WhatsApp está anunciando uma série de novos recursos hoje, incluindo adesivos animados, a capacidade de usar códigos QR e um toque para grandes grupos (até oito pessoas).

Os novos recursos serão lançados nas próximas semanas, diz o aplicativo de propriedade do Facebook.

Os códigos QR são potencialmente os mais interessantes - embora os códigos QR no WhatsApp sejam familiares para você se você usar o aplicativo ou aplicativos da Web no Windows, Mac ou em uma plataforma como o Facebook Portal.

Agora, porém, você poderá usar um código QR para adicionar alguém novo aos seus contatos. Você poderá digitalizar o código para adicioná-lo ao seu telefone.

O WhatsApp suporta até 8 pessoas em uma vídeo chamada há um tempo, mas é mais fácil fazer uma ligação. Pressione e segure para maximizar o vídeo de um participante em tela cheia. Também há um ícone de vídeo em bate-papos em grupo com menos de oito pessoas, para que você possa iniciar facilmente uma vídeo chamada com todo mundo.

Depois de ter lançado no iOS e Android, o Modo Escuro também está chegando ao aplicativo Web e, como o aplicativo para desktop no Windows e Mac também é baseado no aplicativo Web, você também poderá obter o modo escuro nele. .

Os novos pacotes de adesivos animados melhorarão os adesivos já disponíveis na plataforma.

O WhatsApp agora tem mais de dois bilhões de usuários em todo o mundo. O Facebook também anunciou recentemente pagamentos no Brasil, mas isso não correu tão bem e o recurso foi suspenso .