Pagamentos pelo WhatsApp são lançados no Brasil, "trazendo a todos" em breve

O WhatsApp lançou pagamentos digitais, agora você pode pagar a outra pessoa por meio do aplicativo. Ele está disponível apenas no Brasil por enquanto, mas a intenção é clara - o WhatsApp diz que "estamos ansiosos para trazê-lo a todos à medida que avançamos".

No entanto, não é uma oferta independente, pois depende do Facebook Pay para funcionar - o WhatsApp Blog diz que "no futuro, queremos permitir que pessoas e empresas usem as mesmas informações de cartão na família de aplicativos do Facebook".

A postagem do blog também sugere que a segurança é fundamental, dizendo que um PIN ou impressão digital especial de seis dígitos será necessário para impedir transações não autorizadas.

Para começar, o sistema suportará cartões de débito ou crédito do Banco do Brasil, Nubank e Sicredi - usando Visa ou Mastercard. O WhatsApp diz que tem uma parceria com a Cielo por enquanto, mas está aberto a se unir a outras casas de pagamento no futuro.

O WhatsApp diz que o sistema será útil para empresas em que os clientes podem enviar um pagamento diretamente depois de enviar uma pergunta ou conversar com a loja.