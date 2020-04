Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

No momento da redação deste artigo, o WhatsApp - o aplicativo de mensagens sociais pertencente ao Facebook - não apresenta anúncios. Mas esse pode não ser o caso em 2021, pois o Facebook supostamente procura maneiras de apresentar publicidade direcionada, após a unificação contínua de seus aplicativos de mensagens.

O modelo sem anúncios nem sempre era o caso: antes de o Facebook adquirir o WhatsApp no início de 2014, os usuários tinham a opção de pagar pelo uso sem anúncios, normalmente a uma taxa de US $ 0,99 / £ 0,79 por ano (outras opções também eram acessível). Lembre-se disso?

Na verdade, esse modelo de receita continuou no início da propriedade do Facebook antes, em 2016, de ser completamente livre de anúncios. O Facebook confirmou em várias ocasiões que sua intenção contínua era mantê-lo em uma plataforma livre de anúncios - deseja que os fundadores do WhatsApp mantenham, após a venda da empresa.

Mas os tempos estão mudando e parece que os anúncios voltarão, de acordo com os relatórios, com o Facebook para identificar os números de celular associados entre as contas do Facebook e do Whatsapp, a fim de apresentar anúncios direcionados.

No entanto, como o WhatsApp ainda vendeu planos de cinco anos sem anúncios em 2016, não podemos ver como isso seria possível antes de 2021. Talvez mais um caso de quando, não se, então?