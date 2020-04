Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O WhatsApp e a Organização Mundial de Saúde (OMS) uniram forças para oferecer um novo pacote de adesivos gratuito para ajudar as pessoas a se comunicarem durante a crise do coronavírus e para lembrar aos usuários as diretrizes para manter-se saudável.

Os novos adesivos "Together at Home" incluem aqueles que incentivam os usuários a lavar as mãos, ficar em casa e vários comemorando os profissionais de saúde da linha de frente que trabalham dia e noite para salvar vidas.

"Estamos empolgados em trabalhar com a Organização Mundial de Saúde para lançar o pacote de adesivos Together at Home que ajudará as pessoas a permanecerem conectadas durante a pandemia do COVID-19 e além. Adesivos como esses podem ser engraçados, educacionais e universais, inovando idioma, idade e outras barreiras ", disse o WhatsApp em uma postagem no blog.

Além do inglês, o pacote de adesivos está disponível com opções de idiomas localizados em árabe, francês, alemão, indonésio, italiano, português, russo, espanhol e turco.

Os adesivos do WhatsApp são lançados há um ano e meio e se tornaram muito populares desde então. O novo pacote representa o mais recente esforço do proprietário do Facebook e do aplicativo de bate-papo para ajudar a espalhar conselhos divertidos e amigáveis sobre o surto, além de impor medidas para evitar a disseminação de informações falsas e falsas.

Ele já limitou a capacidade de encaminhar mensagens para ajudar a impedir a disseminação de notícias falsas.