O WhatsApp e a Organização Mundial da Saúde (OMS) uniram forças para oferecer um novo pacote de adesivos gratuito para ajudar as pessoas a se comunicarem durante a crise do coronavírus e para lembrar aos usuários as diretrizes para manter-se saudável.

Os novos adesivos "Together at Home" incentivam os usuários a lavar as mãos, ficar em casa e celebrar os profissionais de saúde da linha de frente que trabalham dia e noite para salvar vidas.

Aqui está como usá-los em seus bate-papos.

Para usar os adesivos Together at Home em seus bate-papos, é necessário primeiro fazer o download do pacote gratuito. Aqui está como.

Abra ou inicie qualquer bate-papo no aplicativo WhatsApp.

Toque no ícone de adesivo no lado direito da caixa de bate-papo na parte inferior da tela.

Agora toque no ícone de adição que está dentro de um círculo no lado direito da caixa que aparece.

Isso exibirá todos os pacotes de adesivos disponíveis para você e o Together at Home deve estar no topo (desde que você esteja na guia "Todos os adesivos").

Toque no ícone de download ao lado do pacote Together at Home.

Saia do pop-up de adesivos e você verá os novos adesivos da OMS na sua biblioteca para usar.

Toque em um deles e ele aparecerá instantaneamente no seu bate-papo - viva!

Além do inglês, o pacote de adesivos está disponível com opções de idiomas localizados em árabe, francês, alemão, indonésio, italiano, português, russo, espanhol e turco.

Os adesivos do WhatsApp foram lançados há um ano e meio e se tornaram muito populares desde então. O novo pacote representa o mais recente esforço do proprietário do Facebook e do aplicativo de bate-papo para ajudar a espalhar conselhos divertidos e amigáveis sobre o surto, além de impor medidas para evitar a disseminação de informações falsas e falsas.

Ele já limitou a capacidade de encaminhar mensagens para ajudar a impedir a disseminação de notícias falsas.