O WhatsApp fez uma parceria com a Organização Mundial de Saúde (OMS) para lançar um chatbot com foco em pandemia de coronavírus. Chamado de alerta de saúde da Organização Mundial da Saúde , usá-lo é tão simples quanto enviar um número para um SMS.

Quando os usuários do WhatsApp enviam "oi" para o novo alerta (+41 79 893 1892), ele responde com várias solicitações e os dados mais recentes. O serviço, que é gratuito, é projetado para fornecer informações oficiais e confiáveis. Na verdade, ele segue um centro de verificação de fatos sobre coronavírus e um novo WhatsApp feito em parceria com a OMS, UNICEF e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento.

O hub compartilha as últimas notícias e conselhos relacionados ao COVID-19. O novo chatbot, no entanto, permite que os usuários em todo o mundo façam perguntas de acompanhamento 24 horas por dia. Para usá-lo, basta adicionar o número mencionado acima aos seus contatos e enviar uma mensagem do WhatsApp. Você será automaticamente inscrito para receber atualizações e poderá buscar mais informações e fazer perguntas sempre que necessário.

Para receber atualizações sobre # COVID19 da OMS, adicione esse número - +41 79 893 18 92 aos seus contatos e envie uma mensagem @WhatsApp . Você será automaticamente registrado para receber atualizações e também terá a opção de solicitar mais informações, como mostrado abaixo. pic.twitter.com/WXaGd88AGf - OMS Uganda (@WHOUganda) 20 de março de 2020

O WhatsApp agora é usado por mais de dois bilhões de pessoas em todo o mundo e é especialmente popular no Reino Unido, Europa e muitos outros países - enquanto nos EUA as pessoas tendem a usar a outra plataforma de mensagens do Facebook, o Facebook Messenger, como principal meio de comunicação.

