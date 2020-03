WhatsApp está testando backups seguros de bate-papo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O WhatsApp está constantemente trabalhando em várias atualizações diferentes, a última das quais é aparentemente um backup protegido por senha para o seu histórico de bate-papo.

Atualmente, esse novo recurso está nos estágios iniciais do teste, mas está definido para permitir que os usuários criptografem e protejam com senha o histórico de bate-papo para impedir que outros investiguem suas conversas.

Essa proteção por senha pode ser aplicada aos backups do Google Drive dos seus históricos do WhatsApp para adicionar uma camada extra de segurança. Portanto, mesmo que alguém consiga acessar o seu armazenamento na nuvem, precisará da senha para visualizar os backups.

No momento, a proteção por senha dos bate-papos está sendo testada no Android, especificamente no Google Drive, mas esperamos ver o mesmo sistema aplicado ao WhatsApp também nos iPhones da Apple. Não é exagero pensar que os backups protegidos por senha do iCloud podem ser uma coisa no futuro próximo.

Isso ocorre, é claro, nos estágios iniciais dos testes e não há garantias de que a atualização seja realmente lançada ou quando. A outra coisa interessante que a empresa está testando é a autodestruição de mensagens semelhantes às conversas secretas disponíveis no Facebook Messenger , Telegram e outros aplicativos.

Enquanto você espera por novas atualizações para o aplicativo, há outras alterações que você pode aproveitar. O modo escuro, por exemplo, finalmente saiu dos testes beta e não está disponível para usuários de Android e iPhone. Escrevemos um guia passo a passo simples sobre como ativá-lo .