Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O WhatsApp deixará de funcionar para modelos mais antigos do iPhone e telefones Android a partir de 1º de fevereiro.

De acordo com vários relatos da mídia , o aplicativo de bate-papo retirou o suporte para algumas versões dos sistemas operacionais iOS e Android. Eles também estão dizendo que "milhões" de usuários nesses dispositivos não suportados não poderão mais usar o aplicativo ou criar contas. O Pocket-lint entrou em contato com o WhatsApp para confirmação. Enquanto isso, vimos essa página de suporte detalhando quais dispositivos são suportados.

Ele mostra que telefones Android com sistema operacional OS 4.0.3+ e modelos de iPhone com iOS 9+ ainda poderão usar o WhatsApp. Os dispositivos que executam sistemas operacionais mais antigos estão sem sorte. Também nessa página de suporte, o WhatsApp alerta: "Como não desenvolvemos mais ativamente para esses sistemas operacionais, alguns recursos podem parar de funcionar a qualquer momento".

Os smartphones com a versão Android 2.3.7 (Gingerbread) ou iOS 8 e versões anteriores perderão o suporte.

Se você possui um iPhone 6s ou posterior, não é afetado. Se você possui um iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c ou iPhone 6, deve atualizar para o iOS 9 ou posterior para dar suporte ao WhatsApp. Se você possui um iPhone 4 ou mais antigo, não pode atualizar para o iOS 9 e não pode mais usar o WhatsApp.

Se o seu telefone Android foi comprado após 2011, você deve ficar bem. Os telefones mais antigos precisarão ser atualizados para o Android 4.0.3 Ice Cream Sandwich.

No entanto, se você ainda estiver executando o Android 2.3.7 Gingerbread e não conseguir atualizar, perderá o suporte ao WhatsApp.

A Apple disse recentemente que 88% dos clientes estão executando o iOS 12, 7% estão executando o iOS 11 e 5% estão usando versões anteriores do iOS. Enquanto isso, apenas 0,3% dos usuários do Android estão executando o Gingerbread, de acordo com o painel de distribuição do Android . É difícil quantificar quantos dispositivos, especificamente, perderão o suporte, mas suspeitamos que a maioria dos clientes deva ficar clara.