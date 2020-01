Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O WhatsApp está se juntando ao lado escuro (modo). O aplicativo de propriedade do Facebook começou a testar um novo modo escuro na versão Android do aplicativo .

Os usuários que aderiram ao programa Google Play Beta do WhatsApp estão vendo um "Tema sombrio" nativo na versão 2.20.13 do aplicativo Android, identificada pela primeira vez por WABetaInfo . Lembre-se de que as capturas de tela desse modo escuro vazaram pela primeira vez há quase um ano. Portanto, suspeitamos há muito tempo que um modo escuro do WhatsApp estava chegando ao ponto. Se você quiser experimentar a nova opção de tema Escuro no WhatsApp, veja como.

Infelizmente, o programa beta Android do WhatsApp não está aceitando novas inscrições. Não se preocupe; você ainda pode usar uma fonte confiável, como APKMirror, para baixar a versão beta exata do WhatsApp - ou o .APK - que você precisa para acessar o tema Escuro. Basta seguir estes passos:

Vá para APKMirror ( o WhatsApp .APK (versão 2.20.13) está aqui) no seu Android. Na página de download do WhatsApp .APK, role para baixo até a seção Download. Toque no link verde abaixo de Variante. Na próxima tela, role para baixo até ver o botão verde Baixar APK. Toque no botão para baixar o WhatsApp .APK para o seu dispositivo. Acesse o aplicativo Arquivos do seu telefone Android. Toque no .APK recém-baixado. Você pode receber um aviso. Clique em Continuar e instalar. Abra o aplicativo WhatsApp. Vá para Configurações (toque no ícone de três pontos no canto superior direito e toque em Configurações). Vá para bate-papos e você verá uma nova opção para "Tema". Toque nele. A partir daí, você pode escolher Escuro.

Alguns usuários beta do WhatsApp estão reportando. Veja quatro opções de temas nas configurações do WhatsApp: Claro (texto em preto sobre fundo branco), Escuro (texto em branco sobre fundo escuro), Padrão do sistema (copia o tema do sistema Android Q que muda dependendo do tempo do dia) e Definir por economia de bateria (altera o tema, dependendo das configurações da bateria).

O novo tema Escuro está atualmente limitado à versão beta do aplicativo Android. Provavelmente será lançado publicamente em breve. Assumimos que ele também chegará ao aplicativo iOS. Entramos em contato com o WhatsApp para um comentário e informaremos quando soubermos mais.