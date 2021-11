Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O WhatsApp tem vários recursos, muitos dos quais você pode ler em nossas dicas e truques , mas um dos melhores que oferece é a capacidade de bloqueá-lo com segurança biométrica: Sua impressão digital.

Temos um recurso separado sobre como você pode bloquear o WhatsApp no iOS , mas aqui estamos detalhando como bloquear o WhatsApp com sua impressão digital no Android. Aqui está o que você precisa saber e como funciona.

Você pode bloquear o aplicativo móvel WhatsApp com sua impressão digital no Android. Funciona exatamente como parece: quando o recurso está ativado, você precisa usar sua impressão digital para desbloquear o aplicativo, mesmo depois de desbloquear o telefone.

É um nível adicional de segurança para ajudar a garantir que você seja a única pessoa que pode acessar o aplicativo WhatsApp em seu dispositivo móvel.

Você pode ativar o recurso Bloqueio de impressão digital no menu de configurações de privacidade do aplicativo. Você verá opções para permitir que o aplicativo fique desbloqueado por um ou 30 minutos após desbloqueá-lo. Também existe uma opção que impede que o conteúdo das suas mensagens apareça nas notificações.

WhatsApp para Android

Abra o WhatsApp. Toque em Configurações. Toque em Conta. Toque em Privacidade. Vá para Bloqueio de impressão digital. Ative Desbloquear com impressão digital e confirme sua impressão digital.

WhatsApp para iOS

Abra o WhatsApp. Toque em Configurações. Toque em Conta. Toque em Privacidade. Vá para Bloqueio de tela. Ative o Touch ID ou Face ID. Você pode então tocar para selecionar a quantidade de tempo antes que o Touch ID ou Face ID seja solicitado.

Confira a postagem do blog do WhatsApp e o hub de suporte.