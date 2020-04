Como fazer uma chamada de vídeo em grupo do WhatsApp

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Atualmente, o WhatsApp permite que você faça chamadas de vídeo em grupo com até quatro pessoas.

Mas em resposta ao Google Duo aumentando seu limite para 12 e o sucesso recente de outros aplicativos de bate-papo por vídeo, o aplicativo de propriedade do Facebook também está aumentando suas chamadas de grupo para oito. No entanto, no momento, você ainda está restrito a quatro (você mais três outros).

Aqui, explicaremos o que você precisa saber sobre como fazer chamadas de vídeo em grupo pelo WhatsApp. Tudo isso está disponível no iOS e no Android.

O WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens instantâneas, suporta há muito tempo chamadas de voz e vídeo e introduziu bate-papos em grupo em 2018.

Como mencionamos, você pode fazer uma ligação em grupo com até quatro pessoas simultaneamente.

Antigamente, era necessário iniciar uma chamada de voz ou vídeo individualmente, como normalmente, e adicionar vários outros participantes para fazer uma ligação em grupo. No entanto, agora existe uma maneira mais fácil de ligar para um grupo, que descreveremos abaixo.

Vale a pena notar que, durante qualquer vídeo chamada, você sempre tem a opção de desativar o vídeo para reverter para uma chamada de voz e / ou silenciar o microfone.

Para ligar para um grupo, eles precisam ser um grupo existente do WhatsApp. Para formar um grupo, vá para a guia Bate-papo e toque em Mais opções (os três pontos no canto superior direito) e toque em Novo grupo. Os participantes do grupo precisam estar em seus contatos).

Você também pode tocar no ícone Novo bate-papo e selecionar Novo grupo.

Em seguida, no seu bate-papo em grupo, toque no ícone do telefone no canto superior direito. Você verá uma lista da qual poderá selecionar até três outros participantes para a chamada. Se as pessoas do grupo não estiverem nos seus contatos, elas não aparecerão nesta lista.

Obviamente, você poderá selecionar todos no grupo se tiver quatro ou menos pessoas no grupo, incluindo você.

Em seguida, toque no ícone azul de vídeo - você também pode tocar no ícone do telefone se quiser apenas voz.

Quando os participantes recebem uma vídeo chamada em grupo, a tela de chamada recebida mostra os participantes atualmente na chamada.

Se você deseja iniciar fazendo uma ligação individual, esse bit é para você. Basta abrir o bate-papo com o contato que você deseja fazer uma chamada de voz e toque em Chamada de voz (ícone do telefone) ou Chamada de vídeo (ícone da câmera).

Agora, com chamadas em grupo, o WhatsApp adicionou um botão dedicado para chamadas em grupo, apelidado de "adicionar participante". Depois de fazer uma chamada de voz ou de vídeo individual, você verá um novo "botão adicionar participante" no canto superior direito. Toque para adicionar mais contatos à chamada.

As chamadas em grupo são "sempre criptografadas de ponta a ponta", de acordo com o WhatsApp. Eles também foram projetados para "trabalhar de maneira confiável" em várias condições de rede, embora garantamos que você tenha um forte sinal de dados ao fazer chamadas de vídeo em grupo.