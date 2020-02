39 dicas e truques secretos do WhatsApp dos quais você talvez não conheça

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Atualmente, existem muitos serviços de mensagens por aí, mas o WhatsApp tem vários recursos e é extremamente usado - o aplicativo do Facebook diz que tem mais de dois bilhões de usuários em todo o mundo, o que é impressionante.

Então, aqui estão algumas dicas secretas que você talvez não conheça, misturadas a algumas dicas padrão para quem é novo no WhatsApp.

O WhatsApp permite enviar fotos e vídeos para contatos, além de compartilhar um contato ou documento, mas você também pode enviar sua localização. Isso é muito útil se você estiver encontrando um amigo em algum lugar, especialmente se você optar por Compartilhar o Local em Direto, que permite que seu contato veja o Local em Direto pela duração que você escolher, para que ele possa rastrear você. Os tempos de duração são definidos em 15 minutos, 1 hora ou 8 horas.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Toque em "+" à esquerda da caixa de mensagem> Local> Compartilhar local ao vivo> Selecionar período.

Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Toque no clipe de papel à direita da caixa de mensagem> Localização> Compartilhar local ao vivo> Selecionar período.

Alguém pode ter lhe enviado o endereço ou você pode se lembrar de falar sobre um programa ou filme específico, mas você não deseja rolar por todas as suas mensagens para tentar encontrar o que está procurando. No topo de todos os seus bate-papos no iOS, há uma barra de pesquisa. No Android , há um ícone de pesquisa.

Você pode digitar qualquer coisa na barra de pesquisa, desde o início de um nome de cidade, se estiver procurando um endereço para uma palavra específica e todas as conversas com essa palavra aparecerão abaixo como mensagens específicas. Ao clicar no respectivo resultado, você será levado para a parte da conversa que teve.

Se você deseja pesquisar um bate-papo específico em vez de todos os seus bate-papos, isso também é possível. Talvez você tenha conversado sobre um ponto de encontro específico ou eles tenham enviado outro número de contato ou endereço, por exemplo.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Toque em informações de contato na parte superior> Pesquisa de bate-papo> Digite na barra de pesquisa que aparece na parte superior desse bate-papo específico.

Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Abra o menu superior direito> Pesquisa> Digite na barra de pesquisa que aparece na parte superior desse bate-papo específico.

O WhatsApp não é apenas para mensagens instantâneas; você também pode usá-lo para fazer chamadas de vídeo e voz . As chamadas do WhatsApp usam sua conexão com a Internet e não os minutos do seu plano.

iOS e Android: bate - papos> bate-papo específico> pressione o ícone de chamada ou ícone de vídeo no canto superior direito.

Quem é realmente sua pessoa favorita? Pode não ser quem você pensa. Existe uma maneira de encontrar as pessoas para quem você envia mais mensagens e a quantidade de armazenamento que cada pessoa ocupa, entre outras coisas.

iOS e Android: Configurações> Uso de Dados e Armazenamento> Uso de Armazenamento> Selecione Contato.

Se você tem um subsídio de dados limitado, não quer que o WhatsApp mastigue tudo. Felizmente, você pode personalizar quando o download da mídia é permitido, além de garantir que as chamadas usem o mínimo de dados possível.

iOS e Android: Configurações> Uso de Dados e Armazenamento> Download Automático de Mídia> Alterne para Wi-Fi apenas para salvar seus dados.

Se você estiver preocupado com o uso de dados, poderá descobrir exatamente quanto está usando. Você obterá um detalhamento do número total de mensagens enviadas e recebidas, bem como dos dados enviados e recebidos.

iOS e Android: Configurações> Conta> Uso de Dados> Uso de Rede.

O WhatsApp não se limita ao seu celular. Há um aplicativo da web que sincroniza tudo do seu telefone e também um aplicativo de desktop. Acesse https://web.whatsapp.com/ ou faça o download do aplicativo para desktop a partir do whatsapp.com/download/

Você precisará abrir o WhatsApp no seu telefone> Configurações> WhatsApp Web / Desktop> Digitalizar o código QR no navegador ou aplicativo de desktop> Siga as instruções.

O aplicativo da Web e da área de trabalho exibirá chats e alertas no seu computador, permitindo que você responda rápida e facilmente. No entanto, seu telefone precisará estar conectado para que funcione. Se você perder a conexão, o aplicativo Web interromperá a sincronização até que você recupere a conexão. Leia mais sobre como ele funciona em nosso recurso separado .

O WhatsApp tem um papel de parede padrão, que aparecerá como plano de fundo em todos os seus bate-papos. Você pode alterar esse papel de parede, com opções que incluem cores sólidas, suas próprias fotos e uma coleção de imagens do próprio WhatsApp.

iOS: Configurações> Bate-papo> Papel de parede do bate-papo> Escolha Biblioteca de papéis de parede, Cores sólidas ou Fotos.

Android: Configurações> Bate-papo> Papel de parede do bate-papo> Escolha Biblioteca de papéis de parede, Cores sólidas, Galeria, Padrão ou Sem papel de parede.

Se você deseja uma segurança dupla nos bate-papos do WhatsApp, é possível que os usuários do iOS configurem a conta do WhatsApp para exigir autenticação de ID de rosto ou de toque ao abrir o WhatsApp, mesmo quando o dispositivo já estiver desbloqueado.

Você ainda poderá responder a mensagens de notificações e atender chamadas se o WhatsApp estiver bloqueado. Também é possível definir por quanto tempo você deseja que o recurso Bloqueio de tela seja ativado.

iOS: Configurações> Conta> Privacidade> Bloqueio de tela> Ativar Exigir ID de rosto / Exigir ID de toque> Selecione a duração do tempo (Imediatamente, após um minuto, após 15 minutos ou após uma hora).

O último recurso visto pelo WhatsApp permite que você veja quando alguém fez a última verificação no WhatsApp, além de permitir que os usuários vejam quando você fez a última verificação. Se um contato não tiver sido desativado pela última vez, ele aparecerá sob o nome dele na parte superior de um bate-papo aberto. Para desativar a última visualização:

iOS e Android: Configurações> Conta> Privacidade> Visto pela última vez> Alternar para Ninguém.

Esses ticks azuis podem levar você a um mundo inteiro de problemas, especialmente quando você não responde instantaneamente e alguém vê que você leu as mensagens deles. Você pode desativá-los, mas vale a pena notar que, se o fizer, também não receberá recibos de leitura para suas mensagens.

Usuários da Apple: se você conseguir que a Siri leia a mensagem, os marcadores azuis não aparecerão, portanto, essa pode ser uma boa maneira de ler uma mensagem sem que o remetente saiba que você tem. Usuários do Android: se você ler suas mensagens nas notificações, o remetente não receberá o sinal azul.

iOS: Configurações> Conta> Privacidade> Desativar Recibos de Leitura.

Android: Configurações> Conta> Privacidade> Desmarque Recibos de Leitura.

Já passou o telefone para um amigo e entrou em pânico instantaneamente sobre as mensagens que eles podem ver passar? Sim, nós também não. Para aqueles que o têm, é possível desativar as visualizações de mensagens no iOS para que apenas o nome do contato apareça, e não a história de vida deles, ou você pode desativar as notificações por completo.

iOS: Configurações> Notificações> Desativar Mostrar Visualização / Configurações> Notificações> Desativar Mostrar Notificações.

O Android oferece uma variedade de controles de notificação. No aplicativo WhatsApp, você pode desativar as notificações de alta prioridade - aquelas que aparecerão na parte superior da tela. Ou você pode controlar as notificações no nível do sistema para manter os detalhes privados ou removê-los completamente.

Android: Configurações> Notificações> Desativar Use notificações de alta prioridade.

Talvez você não queira que todos vejam sua foto de perfil, especialmente se você faz parte de vários grupos em que não conhece todos no grupo. Ou talvez você apenas goste de ser um pouco misterioso para o dia. De qualquer forma, você pode escolher se todos, ninguém ou apenas seus contatos verão sua foto.

iOS e Android: Configurações> Conta> Privacidade> Foto do Perfil.

Existem várias razões pelas quais você pode bloquear um contato, para que não perguntemos o porquê. Apenas informaremos que, se você bloquear um contato, não poderá enviar ou receber mensagens ou fazer ou receber chamadas deles e, mesmo se você os desbloquear, não verá nenhuma mensagem enviada enquanto eles foram bloqueados.

iOS e Android: bate - papos> bate-papo específico> toque no assunto do contato na parte superior> role para baixo até a parte inferior> Bloquear contato.

Compartilhar fotos e vídeos no WhatsApp é ótimo, mas talvez você não queira que ele seja adicionado à galeria do seu telefone. No Android, uma pasta é criada na galeria por padrão, enquanto no iOS, ela é salva no rolo da câmera. Se você não quiser, pode desativá-lo.

iOS: Configurações> Bate-papo> Desative Salvar no rolo da câmera.

Android: Configurações> Bate-papo> Desative Mostrar Mídia na Galeria.

Também é possível alterar as preferências automáticas de imagem e vídeo para bate-papos específicos. Convém garantir que as imagens sejam sempre salvas da sua família, por exemplo, enquanto você prefere não ter todas as imagens de um bate-papo em grupo na sua galeria ou no rolo da câmera.

Todas as conversas são definidas como padrão, a menos que você as altere individualmente, mas existe a opção de sempre salvar imagens e vídeos de um contato ou nunca salvá-los.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Toque em contato ou assunto na parte superior da tela> Salvar no rolo da câmera> Defina como Sempre ou Nunca.

Se você deseja baixar e visualizar os dados que o WhatsApp de propriedade do Facebook coleta sobre você, você pode baixar e visualizar um relatório de dados .

iOS e Android: Configurações> Conta> Solicitar informações da conta> Solicitar relatório.

Já conversou sobre várias coisas em um bate-papo do WhatsApp e precisa responder a uma mensagem específica? O WhatsApp permite que você responda a uma mensagem específica, apresentando-a acima da sua resposta para facilitar para a pessoa ou pessoas para as quais você está enviando mensagens ver o que está respondendo.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Mensagem específica> Deslize da esquerda para a direita na mensagem> Digite sua resposta e pressione Enviar.

Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Mensagem específica> Pressão longa> Ativar resposta.

É possível responder a uma mensagem de grupo em particular no seu bate-papo individual, sem precisar encontrar o bate-papo individual que você tem com essa pessoa em particular.

iOS: mantenha pressionada uma mensagem em um bate-papo em grupo> Selecione Mais> Responder em particular. A mensagem aparecerá no seu bate-papo individual com a caixa de texto abaixo, como acontece se você responder a uma mensagem específica, como acima.

Android: mantenha pressionada uma mensagem em um bate-papo em grupo> Selecione os três botões no canto superior direito> Responder em particular. A mensagem aparecerá no seu bate-papo individual com a caixa de texto abaixo, como acontece se você responder a uma mensagem específica, como acima.

Às vezes, certas palavras precisam de mais ênfase e as letras maiúsculas não são suficientes. Não se preocupe, o WhatsApp permite que você crie as palavras ou frases que desejar em negrito, itálico ou rastreá-las por completo.

iOS e Android: adicione um asterisco em ambos os lados da palavra ou frase para * bold *. Adicione um sublinhado em ambos os lados da palavra ou frase para _ italic _. Adicione um tildes a ambos os lados da palavra ou fase para ~ tachado ~.

Não tem tempo para escrever uma resposta longa ou simplesmente não pode ser incomodado? Sem problemas. O WhatsApp permite que você envie mensagens de voz para seus contatos, o que é ótimo se você estiver andando em algum lugar, por exemplo, tornando a digitação constante um pouco trabalhosa.

iOS e Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Toque no microfone à direita da caixa de mensagem> Pressione e segure o microfone enquanto grava sua mensagem. Aviso, ele é enviado automaticamente depois que você tira o dedo.

Já esteve por aí, leu um bate-papo e depois esqueceu completamente de responder? Nós fazemos isso o tempo todo. Existe uma maneira de marcar bate-papos importantes com pontos para lembrá-lo de voltar a ele.

iOS: Bate - papo> Deslize da esquerda para a direita> Marcar como não lida.

Android: pressione e segure o bate-papo> Abrir menu> Marcar como não lida.

Se você costuma esquecer de responder às mensagens, também pode marcar um bate-papo para que ele apareça na parte superior de todos os seus bate-papos, incluindo os bate-papos novos e não lidos acima, em vez de apenas marcá-lo como não lido. Só é possível fixar três bate-papos, portanto, não fique muito complacente com a sua resposta.

iOS: bate - papos> deslize da esquerda para a direita> marcar bate-papo.

Android: pressione e segure o bate-papo> pressione o alfinete na parte superior da tela.

Bate-papo em grupo pode ser o pior. Talvez você não consiga sair da conversa, mas pode silenciar as notificações para não ser acordado toda vez que alguém paga os dois centavos.

iOS: Bate - papo> Abrir o bate-papo / bate-papo em grupo> Toque no assunto para obter a tela Informações do grupo / Informações do contato> Sem áudio> Selecione por quanto tempo você deseja desativá-lo.

Android: bate - papos> bate-papo aberto> botão Menu> Ignorar.

O bate-papo do arquivo morto permite ocultar uma conversa da tela do bate-papo. Ele não exclui o bate-papo - apenas permite removê-lo da tela principal do bate-papo sem perdê-lo, ajudando a organizar suas conversas.

Você pode arquivar grupos ou bate-papos individuais, e eles desaparecerão até que você desça da parte superior da tela Bate-papos e toque na guia Bate-papos arquivados. Você também pode arquivar todos os bate-papos.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Deslize da direita para a esquerda> Arquivar / Configurações> Bate-papo> Arquivar todos os bate-papos.

Android: Chats> Pressão longa no bate-papo> Pressione a pasta de arquivamento no canto superior direito da tela

Para garantir que você não perca nenhum bate-papo se perder o dispositivo ou trocar de dispositivo, faça backup dos bate-papos no iCloud ou no Google Drive. Infelizmente, se você estiver alternando entre iOS e Android e vice-versa, não há uma maneira simples de mudar seus chats; esteja preparado para perdê-los. Além disso, esteja ciente de que os chats arquivados não são mais criptografados.

iOS e Android: Configurações> Bate-papo> Backup de bate-papo> Fazer backup agora.

Se você deseja manter todos os contatos com os quais está conversando no WhatsApp, mas deseja limpar todas as suas mensagens, o WhatsApp oferece uma opção fácil para isso.

iOS: Configurações> Bate-papo> Limpar todos os bate-papos.

Quer uma lista limpa do WhatsApp? Comece do zero excluindo todos os seus bate-papos. Isso significa que você se livra de tudo, não apenas do conteúdo dos bate-papos, mas também precisa iniciar um novo bate-papo para cada contato.

iOS: Configurações> Bate-papo> Excluir todos os bate-papos.

Se você deseja limpar ou excluir um bate-papo específico sem perder todos os seus bate-papos, também é possível fazer isso.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Deslize da direita para a esquerda> Toque nos três pontos> Limpar bate-papo / Excluir bate-papo.

Android: bate - papos> bate-papo específico> toque no menu superior direito> Mais> Limpar bate-papo

Algumas mensagens são mais importantes que outras. Seja uma data que você precisa lembrar, ou um bom restaurante que você tenha recomendado. É possível marcar essas mensagens como favorito e encontrá-las facilmente na seção Mensagens com estrela.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Mensagem específica> Toque duas vezes ou mantenha pressionado e pressione estrela.

Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Mensagem específica> Mantenha pressionado e pressione estrela.

Assim como você pode estrelar uma mensagem específica em um bate-papo, também pode excluir uma mensagem específica dentro de um bate-papo. Você também pode "excluir para todos", mas é necessário fazer isso dentro de 1 hora e 8 minutos e 16 segundos.

Escolher excluir para todos também resultará em uma mensagem no bate-papo informando que a mensagem foi excluída e, embora pareça suspeita, poderia ser melhor do que qualquer mensagem que você enviou em primeiro lugar.

iOS e Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Mantenha pressionada a mensagem específica que você deseja excluir> Pressione Excluir.

Já teve uma noite livre e queria perguntar a vários de seus amigos se eles estão por perto sem ter que abrir cada bate-papo para perguntar separadamente?

Você pode enviar uma mensagem de difusão para uma lista de contatos, aparecendo como se os tivesse perguntado individualmente. Ótimo para economizar tempo, terrível se todos responderem que sim.

iOS: Bate - papo> Listas de transmissão> Nova lista> Adicionar contatos.

Android: bate - papos> Menu> Nova transmissão.

Não há nada mais irritante do que ver esses carrapatos azuis aparecerem sem resposta logo após. Se você quiser se torturar um pouco mais e descobrir quando sua mensagem foi realmente lida e por quanto tempo você foi ignorada, você pode. Nós não aconselhamos isso.

iOS: Bate - papo> Bate - papo específico> Mensagem específica> Deslize da direita para a esquerda.

Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Mensagem específica> Pressione e segure> Toque no ícone de informação "i" na parte superior.

Os usuários da Apple podem fazer com que o Siri leia as mensagens não lidas do WhatsApp, depois de seguir as etapas para conceder acesso ao assistente pessoal. Você também pode solicitar à Siri que responda à mensagem com sua voz ou inicie uma nova mensagem para um contato.

iOS: "Ei Siri, leia minha última mensagem do WhatsApp"> "Ei Siri, envie uma mensagem do WhatsApp para [contato]"

Os usuários da Apple podem ver de quais contatos eles têm mensagens não lidas sem abrir o aplicativo WhatsApp adicionando o widget Bate-papo recente do WhatsApp ao dispositivo. Até oito dos seus bate-papos mais recentes aparecerão no widget de bate-papos recentes quando você deslizar da esquerda para a direita na tela inicial principal ou na tela de bloqueio.

O widget mostra o ícone circular da imagem do perfil com várias conversas não lidas desse contato específico. Você pode clicar no bate-papo que deseja ler e o WhatsApp será aberto nesse bate-papo específico.

iOS: deslize da esquerda para a direita na tela de bloqueio ou na tela inicial principal> role para baixo até o ícone Editar na parte inferior> adicione o ícone Bate-papo recente do WhatsApp> Reorganize a ordem dos seus widgets.

Pode haver certos contatos que você deseja conhecer instantaneamente se estiverem ligando ou enviando uma mensagem para você. Para garantir que eles não se misturem com a multidão, você pode alterar os tons de alerta específicos para reconhecer quando essa pessoa em particular lhe enviou uma mensagem ou se o WhatsApp está ligando para você.

iOS e Android: bate - papos> bate-papo específico> toque no nome do contato na parte superior> Notificações personalizadas.

Você tem algumas pessoas especiais com quem conversa o tempo todo via WhatsApp? Nós também. Você pode criar um atalho para conversas específicas no Android, facilitando o acesso às conversas necessárias o tempo todo.

Android: Bate - papo> Bate - papo específico> Menu> Mais> Adicionar atalho ou Bate-papo> Mantenha pressionado o bate-papo individual> Menu> Adicionar atalho de bate-papo.

Se você costuma esquecer as datas mencionadas em vários bate-papos, é possível criar automaticamente um evento diretamente do WhatsApp no iOS.

iOS: mantenha pressionada a data no bate-papo> Criar evento.