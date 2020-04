O WhatsApp está lançando videochamadas para até oito pessoas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Agora, as chamadas de vídeo em grupo do WhatsApp podem suportar chamadas de até oito pessoas.

O recurso está disponível em uma atualização na iOS App Store e é iminente para o Android. Ainda não está disponível na Google Play Store, mas foi atualizado no site do WhatsApp .

Após rumores anteriores, a nova atualização foi confirmada por Mark Zuckerberg em um post no Facebook no fim de semana. O aplicativo Duo do Google pode suportar 12 pessoas, enquanto o FaceTime da Apple pode gerenciar 32 . E, é claro, existem vários outros aplicativos de videochamada disponíveis.

Temos detalhes completos de como fazer uma ligação em grupo no link abaixo, mas essencialmente você pode instigar uma ligação em grupo diretamente de um bate-papo em grupo, adicionar pessoas a uma ligação existente ou usar a guia Ligações para procurar pessoas.

Se você tentar ligar a partir de um bate-papo em grupo e houver mais de sete pessoas, precisará escolher quem deseja na sua chamada. Como em todas as comunicações do WhatsApp, as chamadas serão criptografadas de ponta a ponta.

O WhatsApp anunciou recentemente que tinha dois bilhões de usuários e vem lutando com sucesso contra a disseminação de notícias falsas na plataforma, restringindo as mensagens encaminhadas repetidamente.