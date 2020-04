Web e área de trabalho do WhatsApp: como eles funcionam e como você os usa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Serviço de mensagens instantâneas O WhatsApp possui aplicativos da Web e de desktop, oferecendo ainda outra maneira de tornar o mais fácil possível manter-se atualizado com todas as suas mensagens do WhatsApp ao longo do dia.

A versão da Web e o aplicativo de desktop para macOS e Windows funcionam da mesma maneira e são muito semelhantes ao aplicativo de smartphone do WhatsApp.

Para baixar o aplicativo de área de trabalho do WhatsApp, acesse whatsapp.com/download no navegador da área de trabalho e clique em download. Como alternativa, se você não deseja fazer o download, acesse a versão baseada na Web em web.whatsapp.com .

Aqui está um breve guia para tirar o máximo proveito deles.

Os aplicativos da Web e da área de trabalho do WhatsApp são uma extensão do seu smartphone. Eles espelham todas as conversas e mensagens que você tem no aplicativo WhatsApp no seu telefone e permitem que você veja todas e responda a todas elas no seu PC ou Mac usando o teclado do computador em vez do teclado do seu smartphone.

Você pode ver exatamente o que está acontecendo no seu mundo do WhatsApp enquanto trabalha em um documento do Word ou responde a um e-mail, sem precisar tirar o smartphone do bolso.

Os aplicativos inicialmente exigem que você escaneie um código QR usando seu telefone celular para acessar suas mensagens e conversas. Depois de fazer isso, você pode colocar o telefone na gaveta da mesa ou no bolso e esquecê-lo.

O aplicativo abrirá todas as suas conversas, entregará novas mensagens e permitirá que você inicie novos bate-papos ou pesquise suas conversas atuais. Você também terá acesso ao seu perfil, além de algumas configurações básicas e quaisquer bate-papos arquivados.

Esses aplicativos não oferecem exatamente a mesma funcionalidade que o aplicativo para smartphone quando se trata de configurações, mas responder a mensagens e iniciar novos bate-papos é o mesmo, apenas mais fácil e rápido, pois você tem uma tela maior e um teclado melhor.

Depois de abrir o aplicativo no seu PC ou Mac, digitalize o código QR que aparece na tela do computador usando o seu smartphone.

Para fazer isso no iPhone, abra o aplicativo WhatsApp no seu dispositivo, vá para Configurações e WhatsApp Web e a caixa aparecerá pronta para digitalizar a tela da área de trabalho. No Android, abra o aplicativo WhatsApp, vá para três pontos no canto superior direito e toque em WhatsApp Web.

Suas mensagens e conversas aparecerão na tela do computador. Você pode alterar o tamanho da janela e minimizá-lo, se desejar. No Mac, quaisquer novas mensagens aparecerão no canto superior direito da tela, como acontece com outros aplicativos, como o Mail. No Windows, eles aparecerão no canto inferior direito e depois serão filtrados na Central de Notificações.

Para visualizar seu perfil, alterar seu status ou alterar sua imagem, clique na sua imagem na parte superior do aplicativo da área de trabalho. Ao lado da sua foto está o símbolo que permitirá iniciar um novo bate-papo, enquanto a pequena seta ao lado do novo símbolo exibirá um menu suspenso.

O menu suspenso também é onde você encontrará seus bate-papos arquivados, outra maneira de acessar seu perfil e status, além da opção de iniciar um novo grupo. As configurações também estão neste menu, consistindo no acesso a contatos bloqueados e preferências de notificação, incluindo ativar ou desativar o som, além de escolher se as visualizações devem ou não ser exibidas.

Passar o mouse sobre cada bate-papo individual na tela principal também exibirá uma pequena seta para esse bate-papo específico, oferecendo mais algumas opções. Você pode arquivar um bate-papo, silenciar, excluir ou marcar como não lido a partir daqui.

Também há mais opções em cada bate-papo individual. No canto superior esquerdo de um bate-papo em particular, você verá o nome deles e quando eles estiveram online pela última vez, se tiverem esse recurso ativado. No canto superior direito, há o símbolo de clipe de papel para anexar qualquer mídia, além de outra pequena seta que abre outro menu suspenso.

Nesse menu, você pode selecionar mensagens nesse chat em particular, silenciá-lo, limpá-lo e excluir esse chat em particular, além de ver as informações de contato dessa pessoa. Você também pode tocar duas vezes na barra na parte superior do bate-papo e terá a opção de excluir o bate-papo, além de ver as informações do contato.

Emojis também estão disponíveis no aplicativo de desktop WhatsApp. Você os encontrará no mesmo lugar que encontraria no aplicativo para smartphone, ao lado da caixa onde digita uma nova mensagem.