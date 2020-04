Criptografia de ponta a ponta do WhatsApp: o que isso significa?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O WhatsApp possui criptografia de ponta a ponta. Mas o que isso significa e como isso afeta você?

A versão mais recente do cliente de mensagens de propriedade do Facebook agora garante que todas as mensagens, fotos, vídeos, arquivos e chamadas sejam completamente seguras para seus dois bilhões de usuários (não importa qual plataforma eles estejam usando).

Isso significa que apenas o remetente e o destinatário de uma determinada mensagem poderão ver o conteúdo dessa mensagem. Mesmo o WhatsApp não terá acesso ao conteúdo da mensagem.

A criptografia de ponta a ponta não altera a maneira como você usa regularmente o WhatsApp, mas dificulta o acesso do WhatsApp às autoridades, governos e outras autoridades para acessar suas comunicações privadas, mesmo que tenham um mandado.

Esta é pelo menos parte da razão pela qual alguns governos - incluindo o ministro do Interior do Reino Unido - reclamaram da segurança. No entanto, há uma razão para isso, porque criminosos e terroristas podem se esconder por trás da segurança oferecida por serviços criptografados como o WhatsApp.

Teoricamente, o WhatsApp agora é uma das maneiras mais seguras de conversar eletronicamente com pessoas de todo o mundo e várias plataformas.

A criptografia de ponta a ponta é basicamente um método seguro de comunicação. A implementação de criptografia de ponta a ponta do WhatsApp impede que cibercriminosos, hackers, telecomunicações e até governos acessem as mensagens que você enviou a outros usuários do WhatsApp. A idéia por trás da criptografia de ponta a ponta é que agora suas mensagens, mídia e chamadas são protegidas contra as mãos erradas.

Veja como o WhatsApp explica:

"Muitos aplicativos de mensagens criptografam apenas mensagens entre você e eles, mas a criptografia de ponta a ponta do WhatsApp garante que apenas você e a pessoa com quem está se comunicando possam ler o que é enviado, e ninguém entre eles, nem mesmo o WhatsApp. Isso ocorre porque o seu as mensagens são protegidas com uma trava, e somente o destinatário e você têm a chave especial necessária para desbloqueá-las e lê-las. Para maior proteção, todas as mensagens enviadas possuem sua própria trava e chave exclusivas. "

O WhatsApp criptografa mensagens de texto desde 2014 e passou dois anos se unindo ao grupo de software sem fins lucrativos Open Whisper Systems para oferecer criptografia de ponta a ponta em todo o serviço.

Jan Koum, CEO e cofundador do WhatsApp, disse em um post que acredita que as pessoas merecem segurança e confiança para expressar suas opiniões sobre informações confidenciais. Está, portanto, fazendo o possível para manter "as informações das pessoas fora das mãos de hackers e cibercriminosos". Ele também disse que pessoalmente acredita que a comunicação privada das pessoas deve ser protegida:

"O desejo de proteger a comunicação privada das pessoas é uma das principais crenças que temos no WhatsApp e, para mim, é pessoal. Eu cresci na URSS durante o regime comunista e o fato de as pessoas não poderem falar livremente é uma das razões. minha família se mudou para os Estados Unidos ".

Lembre-se de que o WhatsApp agora não pode entregar dados de mensagens, mesmo que as autoridades exijam acesso, mas, apesar da força da criptografia, não é impossível que outras pessoas obtenham acesso.