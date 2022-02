Como obter 25% de desconto no Just Eat com a Vodafone

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Vodafone oferece aos seus clientes móveis grandes recompensas, se souber onde encontrá-los. Seu esquema de fidelidade VeryMe tem várias recompensas todas as semanas, além de chances de ganhar coisas diferentes.

As recompensas anteriores incluíam um cartão Thortful gratuito quando você paga a postagem, a chance de ganhar um voucher TK Maxx e Homesense e a capacidade de reivindicar um pequeno café Costa por £ 1, entre muitos outros.

Talvez uma das ofertas mais emocionantes seja os 25% de desconto em qualquer pedido no Just Eat. De 11 de fevereiro a 17 de março de 2022, os primeiros 40.000 clientes da Vodafone podem obter 25% de desconto no VeryMe a cada semana.

Aqui está como.

Para reivindicar os 25% de desconto em qualquer pedido Just Eat, você precisa obter seu código do esquema de fidelidade Vodafone VeryMe. Você só pode reivindicar um código por semana e o código só é válido por uma hora depois de tê-lo, portanto, siga as etapas abaixo quando estiver pronto para fazer o pedido.

Abra o aplicativo móvel da Vodafone (disponível na App Store e Google Play Store) Faça login em sua conta Toque na guia VeryMe na parte inferior da tela Toque no bloco de pedidos '25% de desconto Just Eat' Toque em Obter código

O desconto não se aplica a taxas de entrega e taxas de serviço cobradas separadamente e você precisa ter mais de 18 anos e morar no Reino Unido. Você também deve estar ciente de que alguns restaurantes aplicarão um gasto mínimo aos pedidos.

Lembre-se também de que são os primeiros 40.000 clientes, mas se você perder uma semana, poderá tentar na semana seguinte.

Escrito por Britta O'Boyle.