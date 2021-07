Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que as operadoras sem fio desejam aderir à tendência de áudio espacial.

A Verizon anunciou o que chama de " Verizon Adaptive Sound" . É uma tecnologia de som na qual vem trabalhando desde 2019 que "produz uma experiência surround espacial brilhante, independentemente de qual fone de ouvido, barra de som ou marca de fone de ouvido você usa ou o aplicativo que está assistindo ou ouvindo ".

Verizon Adaptive Sound está estreando em telefones Motorola. O Motorola One 5G UW Ace, que será lançado em 8 de julho de 2021 nos Estados Unidos, está definido para obter o recurso de som e até mesmo o Motorola Edge Plus recebeu uma atualização de firmware que supostamente o adicionou. O Verizon Adaptive Sound pode ser encontrado no menu de configurações em dispositivos Android compatíveis na seção de som - onde você pode tocar com vários controles deslizantes para ajustar os agudos, graves, aprimoramento de voz e som surround espacial.

E, sim, pode ser desativado ou ativado, dependendo de sua preferência.

A Verizon está realmente martelando em casa que outras experiências de som premium, como as da Apple e Sony , são limitadas a dispositivos caros ou uma seleção de conteúdo, mas não o Verizon Adaptive Sound. "Queríamos mudar isso", explicou um porta-voz da empresa em um comunicado. A Verizon Adaptive Sound é parte software, parte solução baseada em nuvem, acrescentou o porta-voz, sem fornecer mais detalhes sobre como se compara aos recursos de áudio espacial rivais.

Tudo o que sabemos até agora é que a Verizon está prometendo suporte universal para hardware e serviços de streaming e que está chegando aos dispositivos da Motorola primeiro. Eventualmente, chegará a um "portfólio mais amplo de novos dispositivos no futuro, bem como alguns dispositivos existentes" por meio de uma atualização de software over-the-air.