Uber rides em breve lhe dará pontos de recompensa Avios para usar em vôos

(Pocket-lint) - As pessoas que tomarem um Uber no Reino Unido a partir do final deste mês ganharão pontos de recompensa Avios para usar contra os voos da British Airways, diz a companhia aérea.

Um novo acordo entre a British Airways e Uber significa que os pilotos poderão ganhar um ponto Avios por cada £1 que gastarem quando estiverem circulando pelo Reino Unido, diz uma declaração. Além disso, a British Airways está dando 250 Avios a qualquer pessoa que vincule suas contas do Uber e do Executive Club como parte da grande colaboração.

Os Avios podem ser usados como parte do pagamento de vôos ou usados para obter upgrades e até mesmo extras sobre os existentes, com a British Airways longe da única companhia aérea envolvida. A declaração da empresa diz que a Iberia, Aer Lingus, Vueling e Qatar Airways também estão todas envolvidas.

O Clube Executivo da British Airways é um programa gratuito que utiliza Avios como moeda corrente, com Andrew Brem, gerente geral da Uber UK, dizendo que a empresa está "entusiasmada em poder ajudar os usuários Uber a coletar Avios em cada uma de suas viagens".

Embora a British Airways ainda não tenha dado qualquer tipo de data difícil para a nova integração entre seu Clube Executivo e Uber, a declaração faz questão de dizer que será até o final do mês. Se você estiver planejando alguma viagem de Uber, talvez guarde-as para mais tarde no mês!

