(Pocket-lint) - Uber anunciou o UberPool em 2014, o que permitiu aos usuários compartilhar passeios e economizar dinheiro quando eles estavam indo em uma direção semelhante, ou tomando uma rota semelhante.

O recurso foi removido quando a pandemia global Covid-19 ocorreu, porque compartilhar um carro com pessoas de outros lares não era recomendado, é claro. No entanto, Uber reintroduziu uma versão do UberPool, somente ele teve uma mudança de nome para UberX Share.

Isto é tudo que você precisa saber sobre o UberX Share, incluindo o que ele é e onde está disponível.

O UberX Share foi anunciado como um recurso em 21 de junho de 2022 e é o reinício dos passeios compartilhados após terem sido pausados em 2020. Uber disse que "renovou" a experiência e ouviu o feedback de pilotos e motoristas, bem como testou o serviço através de vários pilotos em todo o mundo.

O recurso UberX Share permitirá que você compartilhe um passeio com outro piloto que esteja indo na mesma direção. Você terá um desconto antecipado se escolher o UberX Share no aplicativo Uber. Você também terá um desconto de até 20% na tarifa total se você for combinado com um co-piloto ao longo de sua viagem.

O Uber só o corresponderá com alguém que esteja indo em sua direção para evitar atrasos causados pela coleta e entrega. A empresa disse que projetou o UberX Share para que você só chegue no máximo oito minutos mais tarde do que você chegaria se tivesse selecionado um UberX padrão.

Além de economizar dinheiro para os usuários, a idéia do UberX Share é ajudar a "reduzir o uso de gás, as milhas e emissões por passageiro, e tornar o transporte mais acessível", disse Uber.

Ele também disse: "Nosso produto de Pooling é há muito tempo o favorito dos ciclistas, desde os cantos espontâneos até o encontro de novos amigos e outros encontros divertidos. Acreditamos que o UberX Share, e as melhorias que fizemos para motoristas e cavaleiros, o tornarão melhor do que nunca".

Semelhante ao funcionamento do UberPool, você poderá selecionar o UberX Share a partir da lista de opções de carro disponíveis quando solicitar uma carona no aplicativo Uber - desde que o UberX Share esteja disponível em seu país e cidade.

Como você normalmente faria ao solicitar uma carona, você precisará colocar em seu destino no aplicativo UberX Share e então obterá uma lista de opções de UberX e UberX XL para Comfort e UberX Share, se disponível.

Ao selecionar o UberX Share, você será recebido com um pop up de como ele funciona, o que lhe dirá que você economizará 20% se Uber encontrar um co-ordenador ao longo de sua rota. Esta economia não se aplicará se você acabar sozinho durante a duração de sua viagem.

Você estará reservando um assento por pedido e não deverá chegar mais de oito minutos depois do que se você tivesse escolhido um UberX padrão.

O UberX Share está sendo testado em cidades dos EUA para começar, mas Uber disse que planeja expandir o serviço para mais cidades no verão.

Por enquanto, o UberX Share está disponível nas seguintes cidades:

Cidade de Nova York

Los Angeles

Chicago

São Francisco

Fênix

San Diego

Portland

Indianápolis

Pittsburgh

