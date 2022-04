Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Uber planeja adicionar voos, trens e outras reservas de viagens ao seu aplicativo no Reino Unido este ano.

O plano é que o novo serviço ofereça uma "experiência perfeita de porta em porta", disse Uber ao Financial Times .

Para fazer isso funcionar, a Uber integrará seu software com companhias aéreas, locadoras de carros e operadoras de ônibus e trens. Isso incluirá viagens de túnel do canal Eurostar, relatórios da CNBC .

"Você pode reservar passeios, bicicletas , serviços de barco e scooters no aplicativo Uber há vários anos, então adicionar trens e ônibus é uma progressão natural", disse o gerente geral da Uber no Reino Unido, Jamie Heywood.

O CEO Dara Khosrowshahi disse que queria que o Uber fosse a "Amazônia do transporte", e essa estratégia de 'super aplicativo' certamente se alinha a esses objetivos.

Antes de ingressar no Uber, Khosrowshahi era CEO da Expedia, então ele não é estranho a esse lado do negócio.

Pouco antes da pandemia, cerca de 15% das viagens de Uber eram de e para aeroportos. Se todo o processo de viagem pudesse ser simplificado em um aplicativo, incluindo viagens em seu país de destino, é fácil imaginar o quão conveniente e popular seria.

No momento, não está claro se o Uber planeja oferecer um serviço semelhante nos EUA. No entanto, seria lógico se o serviço fosse um sucesso aqui no Reino Unido.

Escrito por Luke Baker.