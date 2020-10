Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O desenvolvedor por trás do aplicativo de localização precisa what3words lançou um novo aplicativo que permite que você encomende um Uber para o seu lugar exato, simplesmente dizendo três palavras.

Disponível para iPhone, Apple Watch, smartwatches WearOS e dispositivos habilitados para Alexa, 3WordGo exige apenas que você diga em voz alta as três palavras determinadas pelo sistema de localização what3words. Isso informará ao motorista do Uber o seu valor exato dentro de um quadrado de 3 metros.

Por exemplo, abra o aplicativo em seu telefone, smartwatch ou por meio de uma habilidade Alexa e diga "clean.wider.both" e um Uber será enviado para buscá-lo diretamente ao lado da Elizabeth Tower - a casa do Big Ben.

O aplicativo também compreende sete idiomas diferentes: inglês, alemão, hindi, japonês, espanhol, coreano e chinês. Então, quando finalmente conseguirmos viajar com segurança novamente, podemos pedir táxis locais sem saber nossos endereços exatos - apenas o identificador de três palavras.

"Usar a voz é uma das maneiras mais rápidas de inserir um endereço what3words e, com o 3WordGo, os usuários podem pedir um Uber direto do pulso, sem precisar pegar o telefone. Os passageiros podem ter certeza de que o motorista os levará exatamente onde precisam para ir - e eles não vão acabar pagando mais do que o esperado ", disse o diretor de produtos da what3words, Josh Wigmore.

Escrito por Rik Henderson.