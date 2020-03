A Uber oferece 300.000 caronas e refeições gratuitas para a equipe do NHS no Reino Unido

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Uber está recompensando médicos, enfermeiros e funcionários do NHS com viagens e refeições gratuitas durante a crise do coronavírus.

A empresa se comprometeu a oferecer 200.000 viagens de até £ 15 em valor a qualquer trabalhador com um endereço de e-mail do NHS, além de 100.000 refeições no Uber Eats, até o valor de £ 10.

A equipe do NHS deve visitar uber.com/NHS para ver a oferta generosa e descobrir detalhes sobre como reivindicar.

"As incríveis enfermeiras, médicos e equipe de suporte do NHS estão fazendo um trabalho heróico na vanguarda desta crise, e todos na Uber agradecem por seus esforços extraordinários", disse o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi.

"Esperamos poder ajudar de maneira reduzida com as refeições e o transporte, pois trabalham incansavelmente dia e noite".

A Uber anunciou anteriormente outra oferta gratuita para trabalhadores do NHS. Está permitindo que os funcionários que moram e operam em Camden, Islington, Kensington e Chelsea e Hackey usem suas bicicletas elétricas Jump sem nenhum custo para ajudá-las a ir e vir do trabalho.

De fato, o serviço Jump agora prioriza os profissionais de saúde do NHS para que possam estacionar com segurança suas bicicletas emprestadas perto de hospitais.

O Uber se juntou a muitas outras empresas que oferecem ajuda e incentivos para a equipe do NHS enquanto combatem o surto de COVID-19 no Reino Unido. Você também pode fazer sua própria parte ficando em casa.