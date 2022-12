Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você entrou no Twitter no último dia ou dois, você deve ter notado que algumas fotos de perfil na rede social são agora quadradas ao invés de circulares. Desde que o bilionário Elon Musk comprou o Twitter, tem havido muitas mudanças na plataforma. Você pode achar difícil acompanhar todo este caos, francamente. Portanto, para ajudá-lo a entender facilmente esta última mudança, Pocket-lint detalhou tudo o que você precisa saber. A resposta curta é que o Twitter lançou um Twitter Blue for Business - mas continue lendo para saber mais.

Leia: Musk se oferece para descer como chefe do Twitter, os usuários do Twitter aprovam

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Algumas fotos de perfil no Twitter agora estão quadradas. Aqui está o porquê.

Em dezembro de 2022, o Twitter anunciou que lançou o Twitter Blue for Business. É descrito como um "novo programa" que permite às empresas "distinguir suas marcas e funcionários-chave no Twitter". Estas contas mostrarão uma imagem de perfil quadrado ao lado de seus nomes de exibição - ao invés de uma imagem redonda. Isto inclui os veículos de notícias, bem como marcas como a Nike. Empresas como Walgreens e até mesmo o próprio Twitter também têm fotos de perfil quadrado. Você pode ver um exemplo de uma foto de perfil quadrado acima. Se você usar um NFT como foto de perfil, você pode obter uma foto hexagonal.

O que significam as marcas de ouro?

As empresas que se inscreveram no Twitter Blue for Business mostrarão uma marca de verificação dourada ao lado de seus nomes de exibição.

Quais são os crachás ao lado das marcas de verificação?

As empresas podem agora dar a indivíduos, empresas e marcas afiliadas a elas um pequeno crachá com a imagem do perfil de sua empresa. Este crachá é exibido ao lado de sua marca de verificação.

"Ao criar esta conexão, estamos possibilitando às empresas a criação de redes dentro de suas próprias organizações - no Twitter. As empresas podem filiar sua liderança, marcas, cabos de apoio, funcionários ou equipes. Jornalistas, jogadores de equipes esportivas ou personagens de filmes podem ser todos afiliados. Dê o seu nome, nós o temos. Cada afiliado será verificado e oficialmente vinculado à sua empresa matriz, com base em uma lista fornecida pela empresa matriz. Compartilharemos qualquer novo critério, preço ou processo à medida que os atualizamos", explicou Twitter em um post de anúncio.

Quem pode tentar o Twitter Blue for Business?

Atualmente, o Twitter Blue for Business é um piloto aberto a um "grupo seleto de empresas". O Twitter disse que vai lançar isto para mais empresas "no próximo ano".

Obtenha o soberbo Ivacy VPN por menos com esta incrível oferta de Natal Por Pocket-lint International Promotion · 24 Dezembro 2020 Uma VPN pode ampliar seus horizontes digitais enormemente - aproveite esta oferta em uma das melhores do mercado.

Escrito por Maggie Tillman.