Ao longo do seu curto mas ocupado mandato, o proprietário do Twitter, Elon Musk, deixou os utilizadores do Twitter decidir sobre alguns dos movimentos mais controversos para a plataforma.

Votaram no sentido de remover as suspensões permanentes para muitos negadores e extremistas de Covid, e concordaram com a reintegração de Donald Trump.

No entanto, a sua última sondagem pode revelar-se a sua anulação, uma vez que, a apenas duas horas do fim, a Twittersphere vota um retumbante "sim" à sua última sondagem online, que pergunta se ele deve renunciar ao cargo de chefe da empresa de redes sociais.

Como escrevemos, foram expressos mais de 15 milhões de votos e mais de 57 por cento concordam que ele deve ir.

Isso irritou alguns, que acreditam que o Twitter melhorou desde que comprou a empresa por 44 mil milhões de dólares. No entanto, há claramente muitos utilizadores que estão menos entusiasmados com as suas múltiplas mudanças de plataforma.

O seu último passo foi proibir a ligação múltipla a outras redes de comunicação social, que verão a conta de um utilizador suspensa - talvez mesmo permanentemente. Isto aconteceu depois de vários jornalistas terem sido também suspensos por "doxxing" (alegadamente revelando a sua informação de voo nos seus feeds do Twitter). Eles foram reintegrados após um protesto global.