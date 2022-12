Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Todos nós já tivemos este problema, você encontra um ótimo vídeo no Twitter, e depois, quando você vai mostrar a alguém, não consegue encontrá-lo novamente. É tão frustrante.

Para piorar a situação, o Twitter não tem uma ferramenta embutida para salvar vídeos, então você pode pensar que está sem sorte.

Felizmente, o download de vídeos do Twitter é fácil em todas as plataformas com a ajuda de algumas ferramentas gratuitas de terceiros.

Veja como você pode fazer o trabalho, não importa se você está em um computador, iPhone, iPad ou dispositivo Android.

Melhores aplicativos Android 2022: O guia definitivo Por Maggie Tillman · 1 Maio 2022 Colocamos nossa experiência à prova e montamos este guia completo, para ajudá-lo a encontrar o melhor do que a Play Store tem a oferecer.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Como salvar vídeos do Twitter na área de trabalho

O que você precisa:

Um laptop ou computador desktop

Um site chamado Twitter Video Downloader

Abra o Twitter e encontre o vídeo que você deseja baixar Copiar um link para o vídeo clicando com o botão direito do mouse sobre o vídeo e selecionando Copiar endereço do vídeo Em outra aba, abra uma ferramenta como o Twitter Video Downloader e cole a URL na caixa de texto e clique em Download Serão apresentadas algumas opções de qualidade, para que você possa economizar uma versão de alta qualidade ou de baixa resolução Clique no botão Download vídeo ao lado da resolução de sua preferência

Como salvar vídeos do Twitter no iOS

O que você precisa:

Um iPhone ou iPad

O aplicativo Twitter

O aplicativo Apple Shortcuts

Certifique-se de que o aplicativo Shortcuts está instalado, você pode encontrá-lo na App Store aqui Ir para Configurações e depois Atalhos Troque o controle deslizante para permitir atalhos não confiáveis Visite este link em seu dispositivo para adicionar o Twitter Video Downloader ao seu Atalhos Clicando em Get Shortcut abrirá o aplicativo de atalhos, rolar para baixo e tocar em Add Untrusted Shortcut Abra o aplicativo Twitter e encontre o Tweet com o vídeo que você quer Toque em Compartilhar e você verá a opção para o Twitter Video Downloader - toque nele Você será perguntado se deseja que seu download seja de alta, média ou baixa qualidade Escolha uma opção e deixe o atalho fazer sua coisa Após a conclusão do download, você encontrará o vídeo em suaGaleria

Como salvar vídeos do Twitter no Android

O que você precisa:

Um dispositivo Android

O aplicativo Twitter

O aplicativo para download de vídeos do Twitter

Abra o aplicativo do Twitter Encontre o Tweet com o vídeo que você quer salvar Pressione o botão compartilhar para copiar um link para o Tweet Abra o aplicativo Download de vídeos do Twitter Colar a URL no campo de texto vazio na parte superior da tela Pressione o botão circular azul de download no canto inferior direito Você pode então acessar seu vídeo salvo no aplicativo, ou movê-lo para sua galeria, se preferir

Não foi tão difícil, foi? Embora, o Twitter certamente poderia facilitar muito as coisas. Se você gostou disso, por que não reforçar suas habilidades no Twitter aprendendo a procurar por Tweets a partir de contas específicas.

Escrito por Luke Baker.