Agora Musk quer aumentar o limite do Twitter para 4.000 caracteres

(Pocket-lint) - Quando o Twitter deixa de ser Twitter?

As amplas mudanças de Elon Musk na rede social estão aparentemente destinadas a continuar, com o "Twit Chefe" confirmando planos para expandir a contagem máxima de caracteres de um tweet de 280 caracteres para 4.000.

Ironicamente, ele o fez com uma única palavra - "Sim" - que ele twitou em resposta a uma pergunta direta sobre o boato levantado.

Ainda não há menção de quando isso pode acontecer ou se será limitado aos membros pagos do serviço Twitter Blue devolvido, mas está claramente chegando.

Isso significa que suas futuras rações podem logo parecer muito diferentes, já que alguns ou todos os usuários do Twitter podem postar diatribes espalhadas em cada elemento de seu café da manhã, dela ou deles.

Além disso, talvez você não consiga evitá-lo. Notamos um aumento acentuado de postagens de pessoas que não acompanhamos aparecendo em nossa linha do tempo tardiamente, juntamente com uma quantidade extraordinária de publicidade. É provável que você receba mensagens mais longas de comentaristas com os quais você pode ou não concordar, quer você goste ou não.

Só podemos nos perguntar o que mais Musk tem na manga para a rede que ele comprou por US$ 44 bilhões. Será que ele já pagou tanto pela rede?

Escrito por Rik Henderson.