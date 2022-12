São Francisco está investigando o Twitter em seu hotel de escritórios

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Departamento de Inspeção Predial de São Francisco está investigando o Twitter depois que a empresa colocou camas em seu escritório para que as pessoas pudessem trabalhar mais tarde.

O Twitter decidiu colocar as camas em seu escritório de São Francisco na tentativa de facilitar o trabalho tardio de seus funcionários. A mudança significou que eles não precisavam ir para casa depois de seu turno, provavelmente permitindo que também começassem a trabalhar mais cedo depois de acordar. As camas apareceram depois que o proprietário e CEO Elon Musk exigiu que os funcionários do Twitter trabalhassem mais do que nunca.

Musk disse aos funcionários que eles precisam trabalhar mais horas e se inscrever para uma experiência "extremamente difícil", já que o Twitter 2.0 foi construído. O resultado foi que alguns funcionários foram fotografados dormindo no chão. Logo depois, as camas apareceram.

Mas como o Departamento de Inspeção Predial aponta, os escritórios não são destinados a dormir.

"Precisamos ter certeza de que o edifício está sendo usado como previsto", disse Patrick Hannan, diretor de comunicações do departamento, em uma declaração relatada pela Forbes: "Há diferentes requisitos de código de construção para edifícios residenciais, incluindo aqueles que estão sendo usados para estadias de curto prazo".

As camas em si são feitas de colchões do tamanho de uma rainha, com alguns colocados no que a Forbes descreve como uma sala de conferências "baseada em dois grandes monitores de telepresença na parede".

Se Musk ou Twitter descobrirão que eles terão que remover as camas, ou obter uma licença adicional, ainda falta ser visto. Mas este é outro exemplo de abandono do Twitter de um problema para outro - como tem sido o caso desde que Musk assumiu o Twitter após uma compra de US$ 44 bilhões no final de outubro.

Escrito por Oliver Haslam.