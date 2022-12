Elon Musk transformou a sede do Twitter em um hotel para os trabalhadores em excesso.

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O CEO e proprietário do Twitter Elon Musk supostamente encheu o escritório da empresa em São Francisco com camas para permitir que seus funcionários com excesso de trabalho dormissem por lá.

A propriedade de Musk no Twitter tem sido uma confusão até o momento, com revelação após revelação surgindo quase diariamente desde sua compra de US$ 44 bilhões. A rede social perdeu metade de seu pessoal após um tiroteio, apenas para o Musk ter que recontratar alguns e depois começar a recrutar para substituir outros. Ele disse aos funcionários que eles precisariam trabalhar longas horas para renovar o Twitter à sua imagem, e agora ele lhes deu algum lugar para dormir quando terminarem.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Um relatório da Forbes diz que os funcionários que retornam ao escritório após o fim de semana encontram quartos cheios de camas "com colchões não confeccionados, cortinas de cortina e monitores gigantes de telepresença em salas de conferência". Se isso soa sombrio, ainda é melhor do que os sacos de dormir que alguns funcionários estavam usando depois de trabalharem até tarde.

Uma fonte disse à Forbes que embora nenhuma declaração oficial tivesse sido divulgada pelo Twitter, eles assumiram que as camas estavam no lugar para aqueles que optaram por passar a noite no escritório como parte da nova abordagem "hardcore" do Musk para reconstruir a rede social.

"As pessoas já estão colocando as camas no final da noite, portanto faz sentido até certo ponto", disse uma fonte à Forbes. O relatório diz que foi fornecida uma foto que mostrava "um tapete laranja brilhante, uma mesa de cabeceira de madeira e o que parece ser uma cama rainha, repleta de um candeeiro de mesa e duas poltronas de escritório apenas implorando por colaboração no local de trabalho de convívio".

Parece aconchegante.

Escrito por Oliver Haslam.